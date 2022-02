Macron reage a ataques russos. Europa responderá "sem fraqueza, com sangue frio, determinação e unidade"

Presidente francês afirmou que a Europa está pronta para responder "a este ataque de guerra" com sanções proporcionais à agressão russa.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou esta quinta-feira que a Rússia terá de prestar contas pelos ataques à Ucrânia desta madrugada no Conselho de Segurança da ONU e garantiu que as sanções impostas a Moscovo estarão à altura desta agressão.

"Nós antecipámos esta crise em conjunto, fazendo um diálogo exigente ao lado dos nossos aliados (...) Fizemos tudo para evitar esta situação", começou por dizer num discurso televisivo, o chefe de Estado da França, país que assume também a presidência da União Europeia neste momento.

Macron afirmou que a Europa está pronta para responder "a este ataque de guerra".

"Iremos responder sem fraqueza, com sangue frio, determinação e unidade. Tomaremos as decisões no G7, hoje à tarde, no Conselho Europeu que se realizará hoje à noite, em Bruxelas, e na cimeira da NATO que se realizará nas próximas horas", afirmou o presidente francês.

Emmanuel Macron afirmou também que os aliados vão "pedir à Rússia que preste contas ao Conselho de Segurança nas Nações Unidas" e "tentar construir a unidade internacional", avisando que as sanções que serão impostas a Putin serão proporcionais à agressão.

"As sanções impostas à Rússia estarão à altura desta agressão, pela qual é culpada. Não seremos fracos. Iremos apoiar a Ucrânia sem hesitar e assumiremos plenamente as nossas responsabilidades para garantir a segurança e a soberania dos nossos aliados europeus", defendeu.

Dirigindo-se aos franceses, o chefe de Estado considerou ainda que os acontecimentos desta madrugada são "um ponto de viragem na história da Europa" e que terão "consequências duradouras e profundas" sobre as vidas das populações e sobre a geopolítica europeia.









