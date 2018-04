O presidente francês, Emmanuel Macron, criticou hoje no Congresso norte-americano a tentação do "nacionalismo e do isolacionismo" e pediu aos Estados Unidos para "reinventarem o multilateralismo", aplaudido pelos parlamentares norte-americanos.

Macron pede aos Estados Unidos para "reinventarem o multilateralismo"

Macron disse ainda estar confiante de que os Estados Unidos voltarão a integrar o acordo de Paris sobre as alterações climáticas, lembrando que "não há planeta B".

O chefe de Estado francês considerou ainda que "uma guerra comercial entre aliados não é coerente", numa referência às taxas que os Estados Unidos pretendem impor às importações de aço e alumínio e em relação às quais pediu uma isenção para a União Europeia.

"É uma honra para a França, para o povo francês e para mim ser recebido neste santuário da democracia, onde foi escrita parte da história dos Estados Unidos", declarou o presidente francês, após ter sido saudado por uma ovação em pé à sua chegada ao hemiciclo.

