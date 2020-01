Presidente francês visitou a igreja de Saint Anne, considerada território francês, antes de discursar no Fórum Mundial do Holocausto.

Macron para polícia de Jerusalém. "“Aqui é França e toda a gente sabe as regras”

Presidente francês visitou a igreja de Saint Anne, considerada território francês, antes de discursar no Fórum Mundial do Holocausto.

O incidente ocorreu quando elementos do corpo da segurança israelita tentaram acompanhar Emmanuel Macron ao interior da igreja de Santa Ana, propriedade do Estado francês.

“Todo conhecem as regras. Não gostei do que fez à minha frente e ninguém tem de provocar ninguém. Saia”, disse Macron, em inglês, segundo avança a Associated Press.

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020

O chefe de Estado francês agradeceu depois a um outro oficial o trabalho desenvolvido pela polícia israelita, mas pediu “o respeito pelas regras estabelecidas há séculos”, asseverando que as mesmas não vão mudar sob a sua Presidência. “Aqui é território francês e todos conhecem as regras”, sublinhou.

Emmanuel Macron classificou o incidente “como um momento de irritação”, entre as forças de segurança de França e de Israel, frisando que os efetivos israelitas ficam à porta da igreja, sendo agentes franceses quem assume o comando da segurança no interior do templo.

A fazer lembrar Chirac

O episódio é semelhante a outro protagonizado pelo Presidente francês Jacques Chirac, em 1996, numa visita à mesma igreja. O ex-Presidente não gostou do comportamento de alguns polícias e dirigiu-se diretamente a um dos agentes: “O que é que quer? Que eu volte para o meu avião? Que volte para França?” De seguida, na chegada à igreja, exigiu que os agentes ficassem do lado de fora.

Fórum Mundial do Holocausto

O Presidente francês e 40 outros dirigentes mundiais, incluindo o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, participam em Israel nas cerimónias que assinalam o 75.º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz.

“Ninguém tem o direito de convocar os seus mortos para justificar qualquer divisão ou ódio atual”, disse Macron, adiantando: “Porque todos os que morreram nos obrigam à verdade, à memória, ao diálogo, à amizade”.



O discurso do presidente francês no Fórum Mundial do Holocausto ocorreu depois dos do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, e do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. O primeiro apelou à comunidade internacional para se “manter firme” face ao Irão e o segundo para agir contra os “tiranos de Teerão” para evitar uma “outra Shoah”.

Diante das centenas de convidados, incluindo cerca de 40 dirigentes estrangeiros, Macron interrogou-se: “Que melhor símbolo pode haver do que nos ver aqui todos unidos, num trabalho útil de luta contra a negação, o ressentimento ou os discursos de vingança”.

Os Estados Unidos e Israel, aliados, têm o Irão como inimigo e a questão iraniana esteve na agenda do encontro entre Macron e Netanyahu que exorta Paris a impor sanções a Teerão como faz Washington.

Na quarta-feira, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo israelita, Reuven Rivlin, Emmanuel Macron tinha considerado que “o antissionismo, enquanto negação da existência de Israel como Estado, é antissemitismo”, embora adiantasse que tal não significa que seja “impossível discordar ou criticar esta ou aquela ação do governo de Israel”.