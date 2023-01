"Reafirmámos a nossa determinação em agir a favor do clima, da biodiversidade, das nossas florestas e contra a fome", sublinhou o presidente francês.

Política

Macron garante a Lula apoio à democracia e biodiversidade no Brasil

O Presidente brasileiro e o seu homólogo francês realizaram na quinta-feira uma entrevista telefónica, na qual o chefe de Estado francês ofereceu o apoio do país para acabar com os "ataques contra a democracia" e para proteger a biodiversidade.

"Durante a nossa reunião, reiterei o apoio da França ao Presidente Lula após os ataques à democracia brasileira", disse Macron no Twitter, referindo-se à invasão de radicais no dia 08 de janeiro, ao Congresso, Supremo Tribunal e Palácio do Planalto.

Os dois líderes também falaram sobre o ambiente e as alterações climáticas. A Amazónia brasileira, considerada o pulmão vegetal do planeta, viu a sua superfície encolher nos últimos anos, vários deles coincidindo com o Governo de Jair Bolsonaro (2018-2022).

"Reafirmámos a nossa determinação em agir a favor do clima, da biodiversidade, das nossas florestas e contra a fome", disse Macron na sua mensagem.

Os presidentes francês e brasileiro ainda não se encontraram pessoalmente desde que Lula da Silva tomou posse como Presidente do Brasil a 01 de Janeiro de 2023.

