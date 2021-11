Presidente francês deve anunciar os planos do país quanto à dose de reforço na população em geral. OMS já avisou que o inverno será duro na Europa no que respeita à pandemia.

Macron fala ao país ao mesmo tempo que covid-19 ganha nova força

É como um déjà vu. À medida que a epidemia da covid-19 volta a ganhar força, Emmanuel Macron dirige-se novamente aos franceses na terça-feira às 20h para falar sobre a crise sanitária, mas também sobre a recuperação económica do país vizinho. O discurso surge apenas cinco meses antes das eleições presidenciais.

No auge da epidemia, o chefe de Estado multiplicou-se em discursos solenes, com recordes de audiência, para anunciar medidas restritivas ou proclamar "dias felizes" de um aligeiramento das medidas. Desta vez, não se trata de um novo confinamento ou de recolher obrigatório. Ao mesmo tempo que a Europa se tornou novamente, segundo a OMS "o epicentro da epidemia" antecipando meio milhão de mortes adicionais até fevereiro, e países como a Alemanha estão a assistir a uma explosão no número de casos, a França parece estar a ser poupada por enquanto.

O país tem instrumentos para combater o flagelo, graças sobretudo a uma das taxas de cobertura vacinal mais elevadas do mundo. Mas com a aproximação do inverno, não há margem para descontração. A máscara volta a ser obrigatória a partir de segunda-feira nas escolas de 39 departamentos que a tinham relaxado.

Em julho, Macron anunciou o fim dos testes gratuitos e o prolongamento do passe sanitário, que o Parlamento acaba de validar como uma possibilidade até 31 de julho de 2021. O regime semelhante ao CovidCheck no Luxemburgo, deu um grande impulso à campanha de vacinação no país vizinho.

Este é aliás, um dos dos objetivos do discurso da próxima terça-feira, destinado a convencer os não-vacinados e a abordar a questão da terceira dose.

Terceira dose para todos?

Menos de metade das pessoas elegíveis, os maiores de 65 anos e os mais vulneráveis, receberam a vacina de reforço contra a covid-19. E sobre esta questão há várias possibilidades. Vacinação obrigatória os mais velhos e mais vulneráveis? A validade do passe sanitário deverá ser condicionada a uma terceira dose? Ou haverá um plano de uma terceira dose para todos, como em Israel e na Alemanha?

Na sexta-feira passada, o gabinete do primeiro-ministro francês, Jean Castex, disse à AFP que o Executivo pondera a possibilidade de um passe condicionado a uma terceira dose. "É uma questão de coerência. Se após um certo tempo a vacina já não estiver ativa e for necessária uma dose impulsionadora, há alguma lógica em ligá-la ao passe sanitário".

Mas para a epidemiologista Dominique Costagliola "esta terceira dose para toda a população não é urgente. O problema são as pessoas que não estão de todo vacinadas", acrescentou. Alain Fischer, o "Sr. Vacinação" do Governo francês também insiste na prioridade de uma terceira injeção para os mais vulneráveis e para convencer os "13% dos maiores de 80 que não estão vacinados".

Tal como a 12 de julho, Macron, deverá reiterar que não se vai recandidatar à presidência do Eliseu e falará sobre a recuperação económica francesa e das reformas em curso no país, tais como a reforma das pensões.







