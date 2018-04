Presidente francês é o primeiro chefe de Estado a visitar Trump desde que este foi eleito.

Macron em visita de Estado a Washington

A situação na Síria, o acordo nuclear com o Irão, o terrorismo, as tensas relações com a Rússia, o Brexit ou o relacionamento Estados Unidos/União Europeia no plano comercial e não só são alguns dos temas que vão ser debatidos durante os três dias da visita de Estado que o presidente francês, Emmanuel Macron, inicia hoje a Washington.

Trata-se da primeira visita de um chefe de Estado estrangeiro desde que Donald Trump foi eleito presidente, tendo Macron recebido já o seu homólogo em plena festa nacional francesa, a 14 de julho do ano passado, com um dispositivo de segurança que incluiu 11 mil polícias.

Entre os compromissos que o presidente francês vai enfrentar está o discurso de meia hora que irá proferir no Congresso, expressando-se em inglês.



Na visita a Washington, Macron está acompanhado por uma delegação onde sobressaem os ministros dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, dos Exércitos, Florence Parly, e da Economia, Bruno Le Maire.



