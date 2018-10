A visita do presidente francês, Emmanuel Macron, às Antilhas francesas está a causar polémica devido a uma foto de um pirete feito por um dos presentes tirada ao lado do chefe de Estado francês. Entretanto, Macron desdramatizou o caso.

Mundo 4 min.

Macron e o dedo do meio que escandalizou os franceses

A visita do presidente francês, Emmanuel Macron, às Antilhas francesas está a causar polémica devido a uma foto de um pirete feito por um dos presentes tirada ao lado do chefe de Estado francês. Entretanto, Macron desdramatizou o caso.

O presidente de França, Emmanuel Macron, envolveu-se em mais uma polémica que agitou as redes sociais no fim de semana. Em visita à ilha de Saint-Martin, nas Antilhas francesas, Macron tirou uma foto no meio de dois jovens, onde um deles, a certa altura, mostra o dedo do meio. Segundo o canal francês BFMTV, a foto foi partilhada por um dos homens na conta de Instagram com a legenda: "Até o presidente francês, Emmanuel Macron, se sente seguro no bairro francês", sugerindo que o dedo do meio não seria em protesto contra a França ou o chefe de Estado.



O momento foi transmitido em direto na conta oficial de Instagram da presidência em visita a um bairro social no sábado. A certa altura, o jovem de t-shirt branca revela ao presidente: "eu sou um ladrão, estou a sair da prisão". Ao que Macron responde: "Não tens de continuar nessa vida e fazer coisas sem sentido outra vez. Não me disseste que os furtos já acabaram? Já te esqueceste? Temos de saber dar a volta." "A tua mãe merece melhor do que isto!", concluiu antes de ser abraçado pela mãe do jovem.



En visite à Saint-Martin, Emmanuel Macron fait la morale à un jeune braqueur pic.twitter.com/f3WOjRtAfr — BFMTV (@BFMTV) September 30, 2018

Além do descontentamento de vários internautas, a foto foi criticada por várias personalidades da política francesa, incluindo Marine Le Pen (líder da Frente Nacional Francesa) e o deputado Gilbert Collard. A deputada Valérie Boyer, do partido de Sarkozy, também criticou a pose descontraída do presidente aludindo ao episódio de junho passado, em que Macron pediu a um jovem que se dirigiu ao presente para o tratar por "Senhor Presidente" e não "Manu".



Também o fundador dos Repórteres sem Fronteiras criticou no Twitter a 'vulgaridade' demonstrada por Macron.



No encontro com os jornalistas no domingo, o presidente francês explicou que teve um tratamento respeitador para com os rapazes, em resposta direta à crítica de Le Pen. "Marine Le Pen é de extrema direita, não é pelo povo, eu sou o Presidente da República francesa e não vou abandonar as pessoas, este jovem, estava a sair da prisão. Eu estou em contacto com as pessoas (...) Mesmo que estes dois jovens tenham feito disparates, eu demonstrei confiança neles, eu respeitei-os."

Macron acrescentou que o seu objetivo é o de ajudar a desmistificar estereótipos. "Não tiramos nada de bom do discurso de ódio (...) e devemos parar de pensar que os nossos jovens, só porque são de uma certa cor ou em certo momento fizeram algo errado, não fazem nada de bom", declarou o presidente. O chefe de Estado acrescentou também que o jovem que protagonizou o gesto obsceno encontra-se atualmente a estudar, a tirar o CAP (equivalente ao ensino secundário técnico-profissional).



"Eu não vou mudar", diz Macron



Esta não é a primeira vez que o presidente francês se envolve em controvérsia. Em meados de setembro, enquanto se dirigia a um jovem horticultor desempregado, Macron aconselhou-o a mudar para a área da restauração onde há falta de mão-de-obra. "É assim que eu sou, desculpem mas eu não vou mudar, não vou pedir desculpa por isso. Ás vezes envolvo-me com as pessoas porque é o meu jeito natural", desculpou.



Segundo uma sondagem divulgada no mês passado, a popularidade do chefe de Estado francês atingiu o nível mais baixo desde que iniciou funções. Segundo a Ifop-Fidicual, uma das razões poderá estar relacionada com a personalidade de Macron, que parece não agradar aos franceses.



Catarina Osório



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.