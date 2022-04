Emmanuel Macron enfrenta agora uma França que está pelo menos tão fraturada politicamente como quando foi eleito pela primeira vez em 2017.

Macron e LePen separados por 5,5 milhões de votos. Em 2017 foram o dobro

Reeleito para o Palácio do Eliseu numa eleição histórica com 58,55 por cento dos votos, Emmanuel Macron enfrenta agora uma França que está pelo menos tão fraturada politicamente como quando foi eleito pela primeira vez em 2017.

A vitória de Macron é um feito histórico, uma vez que foi o primeiro chefe de Estado a ser reeleito sem coabitação desde a introdução do sufrágio universal direto no país em 1962. Mas histórica foi também a pontuação do Marine Le Pen (41,45%), que ganhou quase oito pontos e ultrapassou pela primeira vez a marca dos 40%.

A campanha eleitoral, marcada pela covid-19 e pela guerra na Ucrânia, tinha demostrado um forte cansaço democrático entre a população. O que acabou por se refletir na abstenção no domingo, com 28%, mais do que há cinco anos (25,44%), e um recorde desde as presidenciais de 1969 (31%).

"Há cinco anos, houve uma diferença de 10 milhões de votos entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Hoje existem apenas 5,5 milhões", afirmou Mathieu Gallard, director de estudos da Ipsos à FranceInfo.

"Mais de um terço do eleitorado decidiu não fazer uma escolha". Neste contexto, a vitória clara do titular de 44 anos continua a ser "um feito político bastante pessoal de Emmanuel Macron". Na opinião de um politólogo, Jérôme Jaffré, " a pontuação muito clara dá jogo político para as semanas vindouras, desde que o presidente saiba tirar todas as lições de uma tal votação"

"Não à continuidade do velho mandato"

Durante o seu discurso de vitória no Champ de Mars, com a Torre Eiffel como pano de fundo, Emmanuel Macron prometeu um "método refundado" para governar a França, assegurando que "ninguém será deixado à margem". "Esta nova era não será a continuidade do quinquénio [mandato de cinco anos] que está a chegar ao fim", assegurou o presidente reeleito. No discurso Macron apelou à "benevolência e respeito" num país "cheio de tantas dúvidas, tantas divisões", antes de partir para a residência presidencial dos Lanterne, em Versalhes.

Enquanto espera pela nova batalha política - eleições legislativas em julho -, Emmanuel Macron também teve o cuidado de se dirigir àqueles que o escolheram por defeito, e mesmo aos eleitores da sua rival, Marine Le Pen. "Sei que muitos dos nossos compatriotas votaram em mim hoje não para apoiar as minhas ideias, mas para bloquear as da extrema-direita", reconheceu. "E quero agradecer-lhes aqui e dizer-lhes que estou consciente do que este voto me obriga para os anos vindouros".

O mapa dos resultados das eleições de domingo mostra duas Franças. A que votou em Emmanuel Macron: as grandes cidades, as classes médias-altas e os reformados. E a outra, a que escolheu Marine Le Pen, mais popular, que muitas vezes se sente excluída, especialmente no nordeste do país e na zona do Mediterrâneo.

Com mais de 60% dos votos, Marine Le Pen também alcançou pontuações históricas no estrangeiro, particularmente nas Índias Ocidentais, Guiana Francesa, Reunião e Mayotte (59,10%), num cenário de desconfiança em relação às autoridades e de protestos anti-sanitários.

Um forte contra-poder

Marine Le Pen considerou os 41,45% alcançados no domingo "uma vitória retumbante" e a manifestação do "desejo" do povo francês de "um forte contra-poder a Emmanuel Macron", antes de lançar "a grande batalha eleitoral do legislativo".

O desafio para o Rally Nacional - partido de Le Pen - será agora ultrapassar o estatuto de partido de protesto que, como argumenta o politólogo Jean-Yves Camus, "recolhe uma percentagem considerável de votos, infunde a sociedade mas nunca chegará ao poder porque não tem aliados".

O partido de extrema-direita - do qual não se espera que o Marine Le Pen volte a ser presidente segundo o seu porta-voz Sébastien Chenu - tem apenas seis deputados na atual legislatura.

Já Eric Zemmour apela a que "o bloco nacional" se una, mas admite que é alarmante ver o nome Le Pen derrotado pela oitava vez".

No estrangeiro, a reeleição de Macron foi um alívio para os 'parceiros' de Paris: a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen mostrou-se feliz por "continuar a excelente cooperação" com a França, enquanto o chanceler alemão, Olaf Scholz, acolheu "um sinal forte a favor da Europa". "O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky felicitou Emmanuel Macron e disse estar "desejoso de continuar" a cooperação com Paris para "defender a democracia".

Do Luxembugo, o primeiro-ministro Xavier Bettel foi dois primeiros líderes europeus a felicitar Macron. "Feliz por poder continuar a trabalhar com um amigo e colega que defende os nossos valores democráticos e o nosso projeto europeu comum", escreveu numa mensagenm no Twitter.

