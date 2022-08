A crise climática e a guerra na Ucrânia foram alguns dos acontecimentos que marcaram o discurso do novo ano político.

Mundo 4 min.

França

Macron apela à união do governo face ao "fim da abundância"

AFP A crise climática e a guerra na Ucrânia foram alguns dos acontecimentos que marcaram o discurso do novo ano político.

Emmanuel Macron sublinhou, esta quarta-feira, a gravidade das questões em jogo na rentrée política, apelando à "união" do governo e da maioria perante os efeitos da crise climática e "o fim da abundância".

Após três semanas de férias, o chefe de Estado deu o ponto de partida para os próximos meses no início do Conselho de Ministros, num discurso excecionalmente transmitido em direto.

O presidente insistiu uma vez mais na necessidade de tomar decisões fortes, como havia feito no seu discurso de 14 de julho e em Bormes-les-Mimosas (Var) a 17 de Agosto.

França pede ajuda a cinco países para combater os incêndios Imagens mostram chamas devastadoras em regiões do país, onde já arderam só este verão 40 mil hectares, segundo dados do governo francês.

"O momento em que vivemos pode parecer estar estruturado por uma série de crises graves (...) e pode ser que alguns vejam o nosso destino como sendo a gestão perpétua de crises ou emergências. Pela minha parte, acredito que o que estamos a viver é mais da ordem de uma grande convulsão", declarou diante da primeira-ministra Elisabeth Borne e dos ministros.

"Consolidar a independência francesa e europeia"

Citando os efeitos da guerra na Ucrânia, que começou há seis meses, e a crise climática, destacou "o fim da abundância", quer seja "liquidez", "produtos tecnológicos", matérias-primas ou água.

Além disso, há "o fim do óbvio", como a democracia, e "o fim do descuido".

Embora, face a este contexto conturbado, os franceses "possam reagir com grande ansiedade", o presidente apelou ao governo para "respeitar a palavra dada e os compromissos assumidos", e para "reafirmar uma unidade muito forte" com a maioria em torno de "um rumo que permita consolidar a soberania, a independência francesa e europeia".

Esta comunicação marca uma rutura com a "linha otimista" que "sempre manteve", segundo o presidente do Instituto Elabe Bernard Sananès. "Há uma forma de antecipação política: se os tempos se tornam realmente difíceis (...) o presidente deverá tê-lo dito de antemão, para não dar a impressão de ter sido surpreendido pelos acontecimentos", analisou à AFP.

É "uma forma de preparar a opinião pública", avalia também Jean-Daniel Levy, diretor-adjunto da Harris Interactive France, e "uma mudança de rumo. Porque já não podemos ser optimistas. O estado de espírito francês está muito diferente."

França. Mais de 100 municípios sem água potável A "histórica" seca que se vive no país está a deixar as condutas vazias.

Oposição indigna-se perante discurso de Macron

Para o presidente do MoDem François Bayrou, Emmanuel Macron "não se esquivará a nenhuma das questões cruciais do futuro" do país. "Ele está mais preocupado com o médio e longo prazo do que com a gestão do imediato".

As declarações do chefe de estado foram recebidas com alguma frieza pela esquerda e pelo secretário-geral da CGT Philippe Martinez.

"É uma mensagem fora de moda. Quando falamos do fim da abundância, penso nos milhões de desempregados, nos milhões de pessoas precárias", reagiu Martinez no BFMTV.

"Não, mas estamos a sonhar! Como se os franceses tivessem ficado sem preocupações e se tivessem empanturrado demasiado", indignou-se no Twitter o secretário-geral da PCF Fabien Roussel, acusando "a imprudência do presidente Macron e a predação dos ricos".

"Quando se está num país onde há nove milhões de pobres (...), ouvir algo assim é surreal", reforçou o líder da França Insubmissa Jean-Luc Mélenchon em Chateauneuf-sur-Isère, onde o encontro de verão para os jovens do partido terá lugar. "Nunca houve abundância, Sr. Macron, sempre houve irresponsabilidade".

"Sobriedade energética" ao centro do mandato atual

"Acima de tudo, deve ser o fim da negação, o fim da inação e também o fim de uma forma de impotência perante os lobbies", reagiu o antigo candidato verde Yannick Jadot no Twitter.

Macron enumerou também as principais etapas da rentrée com um seminário governamental na próxima semana, largamente dedicado à ecologia, e o lançamento, na semana seguinte, do Conselho Nacional para a Refundação.

Governo francês cria plano de poupança energética As medidas incluem, por exemplo, a interdição de publicidade luminosa à noite.

O período de verão foi marcado por uma sucessão de tragédias climáticas, desde a seca aos incêndios e às tempestades mortais na Córsega.

Embora o registo ecológico dos primeiros cinco anos seja denunciado como insuficiente pelas associações ecológicas, chegou o momento da "mobilização geral", segundo a comitiva do presidente, com uma palavra de ordem, "sobriedade energética", que terá de ser objeto de um projeto de lei para acelerar as energias renováveis.

Outros projetos complexos esperam o governo, tais como um texto sobre o seguro de desemprego, que deverá alargar o acesso às prestações e que tem suscitado a hostilidade da esquerda e dos sindicatos.

Ao mesmo tempo, a agenda de Emmanuel Macron continuará em grande parte ocupada por questões internacionais, começando com a guerra na Ucrânia. Na quinta-feira, estará na Argélia para uma visita de três dias antes de detalhar as suas prioridades diplomáticas aos embaixadores no dia 1 de setembro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.