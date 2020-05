Macron tem sido alvo de várias críticas por permitir o regresso às escolas.

Macron. "Ainda é demasiado cedo para falar em férias de verão"

Ana B. Carvalho Macron tem sido alvo de várias críticas por permitir o regresso às escolas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse, esta terça-feira, em entrevista televisiva que ainda é "demasiado cedo" para falar em férias de verão. A propósito do alívio das medidas de restrição que duram há dois meses em França, graças à pandemia de covid-19, Macron declarou que "o vírus ainda aqui está, não o vencemos".



Numa altura em que o índice de popularidade do presidente francês desceu seis pontos, segundo uma sondagem realizada pelo Ifop-Fiducial, esta terça-feira, Macron anunciou na televisão que o país irá "limitar as grandes viagens internacionais, mesmo durante as férias de verão". "Vamos permanecer entre os europeus", disse enquanto acrescentou que, mesmo assim, "talvez tenhamos de limitar ainda mais". Os residentes em França não serão autorizados a viajar a mais de 100 quilómetros desde as suas casas.

Todas as pessoas que cheguem de fora da Europa terão de passar duas semanas isoladas, o que representará um golpe para a indústria do turismo no país mais visitado do mundo.



No país já foram canceladas dezenas de eventos. Porém, começa a haver um alívio nas medidas de confinamento impostas desde meados de março. O encerramento de escolas e empresas e as ordens de permanência em casa impostas começarão a ser levantadas a partir de 11 de Maio, com excepção dos cafés e bares que continuarão fechados.



Macron afirmou, numa entrevista televisiva, que os funcionários deveriam saber até ao início de Junho se a França evitou um novo surto de COVID-19, uma vez que o número de mortos no país aumentou para 25.531 na terça-feira.

O seu governo enfrenta crescentes críticas no que aos planos pós-quarentena diz respeito. Como no Luxemburgo, um dos focos de contestação é a iniciativa de reabrir as escolas na próxima semana, apesar dos estudantes em Itália e Espanha, duramente atingidos, só regressarem à escola em Setembro.

Quase 330 autarcas da região da grande Paris exortaram o governo a adiar a abertura das escolas, afirmando que medidas sanitárias rigorosas, incluindo um limite de 15 alunos por turma, estão a revelar-se difíceis de implementar.

Os pais que se mostram preocupados em expor os seus filhos a infecções não serão obrigados a levá-los à escola. "Compreendo as perguntas, as preocupações", disse Macron, embora acrescentando: "Para uma criança, ser forçada a ficar em casa durante dois meses é uma experiência bastante traumática".

A ideia inicial de Macron era facilitar a vida de "todos os alunos que precisam de regressar, porque estão a ficar para trás, porque as suas famílias não podem ajudá-los a estudar, porque os seus pais têm de trabalhar".

As medidas de pós-isolamento devem ser discutidas pelos vários ministros esta quinta-feira , determinando ainda quais as regiões que ainda enfrentam riscos críticos, o que poderá limitar qualquer flexibilização das restrições de viagem.

Macron instou também as pessoas a continuarem com o distanciamento social e outras proteções para limitar o surto. "Não queremos começar a recuar após três semanas", afirmou.

