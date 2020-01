Dois casos confirmados e 24 suspeitos assinalados levam a região autónoma chinesa a avançar com novas medidas de precaução.

Macau suspende serviços e encerra espaços públicos devido ao coronavírus

Vários serviços públicos, escolas, bibliotecas, museus ou espaços desportivos vão estar encerrados temporariamente em Macau. Esta é a forma das autoridades da região chinesa tentar evitar a propagação coronavírus face ao aumento do número de mortos e infetados pelo vírus e aos dois casos já confirmados no seu território.



Segundo a TDM - Rádio e Televisão de Macau, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus avançou esta sexta-feira que há 18 residentes de Macau em observação, num total de 24 casos suspeitos assinalados.

De acordo com Lei Wai Seng, chefe do Serviço de Urgências do Hospital Conde de São Januário, há 12 homens e 12 mulheres, que apresentam sintomas, ainda sujeitos a confirmação, mas que estão em “situação estável”, uma vez que “as manifestações clínicas são ligeiras”.

Em oito dos casos suspeitos foi excluída a infecção, aguardando-se ainda resultados relativamente aos restantes 16.



O mesmo órgão macaense noticia que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude decidiram adiar o regresso às aulas para o dia "10 de Fevereiro ou em data posterior", refere o site da direção, que adianta que os alunos poderão ter de estudar em casa e que "as escolas devem fazer os preparativos" necessários para os alunos realizarem "as suas aprendizagens".

As instituições de ensino superior manterão as portas encerradas até dia 11 de fevereiro e o instituto de Ação Social apelou "aos encarregados de educação com condições de cuidar das crianças em casa para que façam o máximo possível para manter as crianças em casa, deixando provisoriamente de as colocar nas creches", cita a RTP.

O Instituto de Desporto decidiu também encerrar ao público todas as suas instalações desportivas, sem data prevista para reabertura. Também infraestruturas culturais, como os museus Marítimo, das Forças de Segurança dos Bombeiros estarão fechados nos próximos dias.

Os Centros Ambientais Alegria e 17 postos de recolha do Programa de Pontos Verdes anunciaram a suspensão de serviços até 14 de fevereiro e a Fundação Macau decidiu encerrar as instalações do Centro, ainda a RTP.



Casinos poderão ter de fechar

Capital mundial do jogo, Macau poderá ter de encerrar os casinos - principal fonte de rendimento do território - se a situação piorar.

Isso mesmo foi admitido pelo chefe do Governo de Macau, esta quinta-feira. A região mantém-se sob alerta de nível 3, desde o início de janeiro, o que corresponde a um grau de risco elevado.

As autoridades macaenses estão a acompanhar de perto a evolução do surto que já fez 26 vítimas mortais e infetou mais de 800 pessoas.

