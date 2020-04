As cerca de 8 mil patacas são pagas num cartão eletrónico.

Macau dá 900 euros a cada habitante para estimular comércio local

Com o país a acordar da quarentena, o governo da região autónoma da China criou um segundo fundo de combate aos impactos da pandemia que, de acordo com o jornal Plataforma Media, ultrapassa as 10 mil milhões de patacas, que equivalem a 1.150 milhões de euros.

Uma das medidas de apoio à população e à economia de Macau passa por atribuir um "subsídio de consumo no valor de 5000 patacas que, com a soma do valor de subsidio da primeira fase, passa a 8000 patacas de incentivo ao consumo para o ano de 2020".

Pagas num cartão eletrónico, as tais 8 mil patacas, pagas em duas fases, correspondem a cerca de 900 euros. Atribuído individualmente, o montante só pode ser gasto no comércio local.





