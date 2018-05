Especialistas holandeses que estudaram os destroços confirmam. A 17 de julho de 2014, morreram as 298 pessoas que seguiam a bordo do Boeing 777 da companhia aérea da Malásia.

Míssil que derrubou voo MH17 em 2014 era do Exército russo

Especialistas holandeses que estudaram os destroços confirmam. A 17 de julho de 2014, morreram as 298 pessoas que seguiam a bordo do Boeing 777 da companhia aérea da Malásia.

Os especialistas holandeses que analisaram os destroços do voo MH17, derrubado a 17 de julho de 2014 quando cruzava o espaço aéreo da Ucrânia, concluíram que foi um míssil do Exército russo o responsável pelo caso.



Em conferência de imprensa na cidade de Haia, os especialistas mostraram provas de que o Boeing 777 da companhia área da Malásia, que voava entre Amesterdão e Kuala Lumpur, foi derrubado por um míssil dos russos, tendo vitimado as 298 pessoas que seguiam a bordo.

Já em 2016, os holandeses referiam que o sistema responsável pela situação cruzara a fronteira entre a Rússia e o leste da Ucrânia, regressando a solo russo depois da queda do aparelho.

As autoridades russas sempre negaram qualquer envolvimento do Exército no caso. Nas Nações Unidas, o direito de veto da Rússia foi usado como recurso para inviabilizar que um tribunal de cariz internacional determinasse culpados no assunto.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.