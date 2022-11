De acordo com órgãos de comunicação polacos, duas pessoas morreram hoje à tarde, depois de um projétil ter atingido uma zona agrícola em Przewodów, uma vila polaca perto da fronteira com a Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Mísseis russos atingem Polónia e causam dois mortos

Um alto funcionário dos serviços de informações dos Estados Unidos disse estaa quarta-feira que mísseis russos caíram na Polónia, país membro da NATO, incidente que causou a morte a duas pessoas.

O porta-voz do Governo polaco, Piotr Mueller, não confirmou imediatamente esta informação, mas referiu que os principais líderes estavam a realizar uma reunião de emergência devido a uma “situação de crise”, noticiou a agência Associated Press (AP).

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocou com urgência a Comissão de Segurança Nacional da Polónia após estes relatos, mas o porta-voz do Governo exortou os meios de comunicação a não publicarem “informações não confirmadas”.

"Qualquer informação apresentada à Comissão hoje será comunicada ao público posteriormente, na medida do possível", garantiu, acrescentando que a decisão de convocar a reunião foi tomada em conjunto com o Presidente polaco, Andrzej Duda.

Kiev, Kharkiv e Lviv voltam a ser atingidas por mísseis russos As sirenes antiaéreas foram ativadas em todas as regiões do país, de acordo com responsáveis da defesa ucraniana.

Esta reunião conta com a presença, além de Morawiecki, do ministro do Interior, Mariusz Kaminksi, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Zbigniew Rau, do ministro da Justiça, Zbigniew Ziobro, do comandante dos setores operacionais das Forças Armadas e do chefe da polícia polaca.

O Pentágono disse que ainda precisa de corroborar os relatos de mísseis que terão caído na Polónia, país membro da NATO, e reiterou intenção de defender “cada centímetro” de território aliado.

"Queremos deixar claro que defenderemos cada centímetro do território da NATO"

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que o Departamento de Defesa ainda está a analisar os dados que chegam, não querendo entrar em especulações sobre o que realmente aconteceu na Polónia, após notícias de que mísseis russos teriam atingido a Polónia.

Durante uma conferência de imprensa, o porta-voz do Pentágono reiterou a mensagem transmitida pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, que prometeu defender o território dos países da NATO.

"Quando se trata dos nossos compromissos de segurança e do artigo 5.º, queremos deixar claro que defenderemos cada centímetro do território da NATO", assegurou

A polícia e o Exército já estão presentes no local, segundo os ‘media’, que noticiaram também que os bombeiros confirmaram a ocorrência de explosões naquela localidade, noticiou a agência Efe.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia disparou hoje sobre as infraestruturas de produção de energia elétrica de várias regiões ucranianas “cerca de” 100 mísseis, causando cortes de eletricidade, além de ter atingido igualmente zonas residenciais e feito pelo menos um morto na capital ucraniana, Kiev.

Mais de sete milhões de habitações da Ucrânia estão sem eletricidade após os novos bombardeamentos russos.

A Moldova registou hoje “enormes cortes de eletricidade em todo o país”, depois dos ataques militares russos às infraestruturas energéticas da Ucrânia terem deitado abaixo um importante cabo de energia que alimenta a nação, indicou um responsável.

“Na sequência do bombardeamento russo ao sistema de produção de energia elétrica ucraniano, na última hora, um dos cabos elétricos que assegura o fornecimento de eletricidade ao nosso país foi desligado”, declarou o ministro das Infraestruturas moldovo, Andrei Spinu, num comunicado.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, garantiu, em março passado, à Polónia que o artigo 5.º do tratado da NATO - que estipula que um ataque a um país membro é um ataque a todos - constitui “um dever sagrado” para os Estados Unidos.

Biden deu essa garantia num encontro com o presidente polaco, Andrzej Duda, cujo país teme a agressividade de Moscovo, após a Rússia ter invadido a Ucrânia.

Joe Biden disse igualmente que o presidente russo, Vladimir Putin, "contava com uma NATO dividida", mas que essa divisão não se verificou.

Letónia condena queda de mísseis e pede reação

O ministro da Defesa da Letónia, Artis Pabriks, já condenou a queda de mísseis russos na Polónia e defendeu que, como reação, seja implementado um escudo aéreo para a defesa da Ucrânia.

“As minhas condolências aos nossos irmãos de armas polacos. O criminoso regime russo disparou mísseis que atingiram não apenas civis ucranianos, mas também atingiram o território NATO na Polónia. A Letónia apoia totalmente os amigos polacos e condena este crime”, sublinhou Artis Pabriks.

O governante defendeu ainda que, como reação, deve ser implementada a defesa aérea do “espaço aéreo ucraniano”.

(Em atualização)





* Com Lusa

