Máscaras e luvas. As imagens que marcam o Dia do Trabalhador em 2020

Ana TOMÁS No Luxemburgo, as centrais sindicais, OGBL e LCGB, optaram por fazer os seus discursos e atividades na internet, mas noutros países o 1º de Maio continuou a sair à rua, com as adaptações aos tempos atuais.

O Dia da Trabalhador de 2020 ficará para a história pelas imagens que marcam estes tempos de pandemia, distanciamento e isolamento social: manifestações com participantes distribuídos a metros de distância nos espaços, pequenas concentrações, noutros casos, e manifestantes a desfilarem com máscaras e luvas.

No Luxemburgo, as centrais sindicais, OGBL e LCGB, optaram por fazer os seus discursos e atividades na internet, sem qualquer iniciativa de rua, apesar de o país ter começado o desconfinamento a 20 de abril.

O 1° de Maio, Dia do Trabalhador, é digital nesta altura de crise pandémica O Dia do Trabalhador foi hoje comemorado de forma diferente devido à pandemia, com os vídeos da OGBL e da LCGB, publicados nas contas respetivas nas redes sociais.

No caso da OGBL, este foi o primeiro discurso do Dia Internacional do Trabalhador que Nora Back fez enquanto líder da central sindical. "É triste não podermos reunir-nos hoje para celebrar o 1º. de Maio", disse, salientando que este é também o seu 1º. de Maio como presidente da central sindical e lembrando que é o "segundo ano consecutivo", no Grão-Ducado, em que não se celebra a tradicional festa do Dia do Trabalhador naquela que é a sua data. Em 2019, as celebrações foram adiadas devido ao período de luto nacional decretado pela morte do Grão-Duque Jean.

Neste 1º. de Maio de 2020 os trabalhadores dos chamados serviços essenciais - profissionais de saúde, cuidadores, trabalhadores da limpeza, da recolha do lixo, da segurança, da agricultura, setor alimentar e comércio, técnicos de vários setores e trabalhadores dos transportes - foram destacados, tanto nos discursos como nas ruas, como mostram algumas das imagens recolhidas em vários países, onde a data continua a ser assinalada.

15 Na Grécia, o Dia do Trabalhador foi celebrado nas ruas de Atenas com centenas de trabalhadores, que seguiram as normas de segurança sanitária dos tempos atuais. Foto: AFP

