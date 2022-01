As crianças terão de usar uma máscara a partir dos seis anos, e não dos 11, para se deslocarem.

Máscara obrigatória a partir dos seis anos em locais públicos e transportes em França

AFP O uso de uma máscara passará a ser obrigatório para todas as pessoas a partir dos seis anos nos transportes domésticos e em locais abertos ao público em França, de acordo com um decreto publicado este sábado.

Esta obrigação, que até agora dizia respeito apenas a crianças com 11 anos ou mais, aplicar-se-á nos transportes públicos, barcos, aviões e veículos (incluindo táxis e VTC, veículos das plataformas digitais), bem como em estações, instalações de transportes públicos e terminais aéreos.



O acesso a estes espaços e meios de transporte "será recusado a qualquer pessoa que não cumpra esta obrigação", acrescenta o texto.

A mesma obrigação aplicar-se-á também em edifícios abertos ao público, auditórios, salas de conferências, salas de reuniões, auditórios ou salas polivalentes, instalações desportivas cobertas, instalações ao ar livre, tendas, instalações religiosas, museus, bibliotecas e centros de documentação, lojas e centros comerciais, mercados cobertos, salas de exposições, escritórios administrativos, bancos, bem como em áreas onde as pessoas se podem reunir em hotéis e instalações de alojamento.

O decreto também declara que de segunda-feira, dia 3, até 23 de janeiro inclusive, os restaurantes e bares só poderão receber o público "se tiverem um lugar reservado", confirmando o que já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro, Jean Castex.

As crianças também terão de usar uma máscara a partir dos seis anos, e não dos 11, para se deslocarem.

Proibido comer ou beber durante viagens

Até 23 de janeiro, é também obrigatório o público estar sentado em estabelecimentos desportivos interiores - com uma capacidade de 2.000 lugares -, estabelecimentos exteriores - com uma capacidade de 5.000 lugares - e salas de exibição ou teatros - com um máximo de 2.000 pessoas no interior. A venda e o consumo de alimentos e bebidas serão proibidos.

No que diz respeito aos transportes, "a venda e o serviço para consumo a bordo de alimentos e bebidas são proibidos durante as viagens dentro do território metropolitano" ou coletividades ultramarinas, de segunda-feira até 23 de janeiro.

O primeiro-ministro Jean Castex já tinha anunciado na segunda-feira que o consumo de alimentos e bebidas seria "proibido nos (...) transportes públicos, incluindo o transporte de longa distância".

O decreto não dá mais pormenores sobre o consumo a bordo, além do facto de os restaurantes a bordo dos navios não estarem abrangidos. Os transportadores terão de especificar diretamente o que será feito com base num protocolo de saúde.

"Em aplicação das instruções dadas pelo primeiro-ministro (na segunda-feira), não é permitido retirar a máscara para consumir alimentos ou bebidas" em qualquer comboio, exceto no Thalys e Eurostar, disse um porta-voz da SNCF.

"Mensagens a lembrar os passageiros desta proibição, bem como a necessidade de usar máscaras e de usar medidas de barreira, serão regularmente transmitidas a bordo dos comboios e nas estações", acrescentou, observando que a companhia tem "confiança na consciência cívica dos passageiros".

"Em viagens de longa distância, esta medida será aplicada com discrição, especialmente para crianças pequenas e para lhes permitir saciar a sede", disse na terça-feira um porta-voz do Ministério dos Transportes.

Os serviços de catering a bordo dos comboios TGV e Intercidades serão suspensos na segunda-feira até 23 de janeiro, em conformidade com o decreto, informou a SNCF.

