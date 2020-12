A mulher do príncipe Alberto do Mónaco surpreendeu uns e" chocou" outros ao surgir com um novo penteado nas festas de Natal.

Mundo 10

Mónaco. Charlene torna-se princesa "punk" e rapa cabelo

Paula SANTOS FERREIRA A mulher do príncipe Alberto do Mónaco surpreendeu uns e" chocou" outros ao surgir com um novo penteado nas festas de Natal.

O semblante triste e estilo muito clássico da princesa do Mónaco desapareceu neste Natal. Agora Charlene, é uma princesa muito "punk", com sobrancelhas tatuadas e maquilhagem forte. Foi assim que a mulher do príncipe Alberto do Mónaco surgiu na tradicional festa de Natal organizada pelo Palácio para os monegascos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. TOPSHOT - Princess Charlene of Monaco attends the traditional Christmas tree ceremony as part of the Christmas holiday season, at the Monaco Palace, on December 16, 2020. (Photo by ERIC GAILLARD / POOL / AFP) AFP AFP

O novo look da princesa de 42 anos está a dar que falar no principado, e no mundo. Uma princesa de cabelo rapado? Pois, apesar do choque de alguns súbditos, sobretudo, habituados ao look clássico de Charlene, a própria fez questão de mostrar que se sente muito bem neste novo visual, como mostram as imagens do evento natalício.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP

O 6º aniversário dos gémeos Grabrielle e Jacques a 10 dezembro.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.