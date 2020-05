O mundo do crime organizado também teve de se adaptar à nova realidade criada pela pandemia de covid-19.

Máfias apostam na falsificação de máscaras faciais

Se há alguns meses alguém apostasse que máscaras de proteção facial iriam tornar-se num produto alvo da atenção dos lordes do tráfico e da contrafação, seria provavelmente motivo de anedota. Porém, o rumo do mundo é imprevisível e da dimensão das surpresas chegou uma pandemia. Diz-se que onde há mudança, há oportunidade, lema que costuma ser aproveitado no mundo dos negócios e dos empreendedores. No mundo do tráfico, não é exceção.

Na passada quinta-feira, um transportador que viajava de Portugal até França com um carregamento de 200 000 máscaras de tecido destinadas a várias comunas da região da Ilha de França foi assaltado. A carga transportada correspondia a um valor de 400 mil euros. O roubo terá acontecido num parque de estacionamento de uma estação de serviço, na auto-estrada em Espanha e comunicado à empresa e câmaras municipais envolvidas.



Prevenir e combater a contrafação e a infiltração criminosa na economia legal é um processo muito complexo e está a dar pano para mangas agora que as fronteiras estão com vigia mais controlada e que novos produtos são alvo de extravio.

Em março, a Interpol comunicou que "o surto da doença do coronavírus ofereceu uma oportunidade de dinheiro rápido, uma vez que os criminosos tiram partido da elevada procura no mercado de produtos de protecção pessoal e de higiene". A propósito da Operação Pangea, que envolveu autoridades de 90 países, identificaram-se 2.000 ligações online que publicitavam artigos relacionados com a covid-19. Destas, as máscaras cirúrgicas falsificadas foram o dispositivo médico mais vendido, representando cerca de 600 casos durante a semana de acção. No total, foram apreendidas mais de 34.000 máscaras contrafeitas e que não certificadas.

"A Operação Pangea mostra que os criminosos não vão parar por nada para obterem lucro. O comércio ilícito de tais artigos médicos contrafeitos durante uma crise de saúde pública mostra o seu total desprezo pelo bem-estar das pessoas ou pelas suas vidas", afirmou Jürgen Stock, Secretário-Geral da Interpol.

Na Alemanha, na cidade de Colónia, em meados de março roubaram-se quase 50.000 máscaras de proteção facial destinadas a clínicas médicas. A polícia local disse que os ladrões levaram as máscaras do centro logístico que fornecia as clínicas da cidade de Colónia.

"Esta é uma nova qualidade de roubo", disse uma porta-voz do hospital à agência noticiosa DPA. "Estamos a falar de artigos que normalmente têm um valor medido em cêntimos, mas aparentemente existe agora um mercado para eles". A porta-voz disse que, apesar do roubo, não esperavam uma escassez iminente nos hospitais da cidade.



Também na Ucrânia, no mesmo mês, a polícia de Kiev comunicou um furto a um grupo de "oportunistas" que passou semanas a comprar 100 000 máscaras médicas às farmácias da capital. Ao verem a procura de máscaras médicas a aumentar à medida que o coronavírus se espalhava pelo mundo, esperavam revendê-las e obter um lucro rápido. Depois de publicarem o anúncio online em que promoviam a venda das máscaras, numa mercadoria que lhes custou o investimento de aproximadamente 35 mil euros e das quais previam uma margem de lucro significativa, obtiveram uma resposta e combinaram hora e local com os com potenciais compradores. Um grupo de três homens de uniforme semelhante ao do Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia, apareceu para comprar as máscaras.



Os homens, que não eram agentes do Estado, eram, na realidade, ladrões disfarçados e prontos para roubar os vendedores. Os homens ameaçaram os vendedores com "armas semelhantes a pistolas" e obrigavam-nos a deitar-se no chão. Depois carregaram as caixas de máscaras médicas para dentro dos seus carros e aceleraram em direcções diferentes. Os homens acabaram por ser apanhados e condenados a 10 anos de prisão.

Polícia de Kiev encontra mercadoria roubada DR





Máfia, Tráfico e Crime organizado



O Instituto Inter-regional das Nações Unidas para a Investigação do Crime e da Justiça (UNICRI) e a Agência Espacial Europeia apelaram a que fossem apresentadas "ideias inovadoras e novas soluções que possam contribuir concretamente para atenuar os riscos emergentes e futuros decorrentes da contrafação e da infiltração criminosa em cadeias de abastecimento", lê-se no website da UNICRI.



Segundo o instituto, os grupos criminosos organizados estão a demonstrar uma capacidade alarmante de infiltração em diferentes setores da economia, incluindo o sector da saúde e outros serviços públicos, a construção, o transporte e a logística, a cadeia de abastecimento mineira, as actividades financeiras e o negócio dos restaurantes, hotéis e bares. Alguns grupos podem também ser muito engenhosos no desenvolvimento de estratégias para esconder e branquear o dinheiro e explorar todas as vulnerabilidades da economia.

Neste cenário sem precedentes, com recursos nacionais limitados orientados para medidas urgentes de saúde pública, é importante reconhecer a exposição adicional ao risco que a pandemia está a causar. "Um dos principais desafios que os Estados-Membros enfrentam diz respeito aos intervenientes não estatais (incluindo grupos terroristas e criminosos) que estão a tirar partido da crise da covid-19 para pôr em risco a eficácia das medidas de resposta dos governos, bem como para minar a segurança dos cidadãos através de um vasto espectro de atividades criminosas", lê-se num comunicado do UNICRI. "É muito provável que estas acções criminosas corrosivas não se limitem à actual crise, mas continuem durante o seu período de pós-covid-19, uma vez que os grupos terroristas e criminosos procuram influenciar as políticas pós-covid-19 para seu próprio benefício", acrescentam.

Em março, especialistas já anunciavam que as organizações mafiosas italianas iriam aumentar os seus lucros com o desenvolvimento da pandemia, já que os chefes da máfia "aproveitam novas oportunidades de negócio e adaptam as suas redes de droga". Roberto Saviano, o jornalista que se infiltrou na máfia italiana e autor do best-seller "Gomorra", que explora detalhadamente o mundo das transacções da máfia napolitana, disse ao Daily Telegraph que "os setores de mercado que as organizações mafiosas italianas controlam estão a expandir-se com a pandemia". Saviano advertiu para o facto de que "as máfias vão triplicar os seus lucros com tudo isto, porque os setores em que investiram, e que agora controlam em muitas áreas, estão a crescer".



O que mais preocupa os especialistas, porém, não é tanto o presente, mas o potencial das organizações criminosas para se penetrarem na economia legal precisamente devido aos buracos deixados pela recessão que se avizinha. "As redes criminosas estão a adaptar muito rapidamente o seu funcionamento ao contexto da covid-19. O que eles não estão a fazer é parar", disse Lucia Bird Ruiz-Benitez de Lugo, analista da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, um grupo de meio milhar de especialistas ao El País, que acrescenta "a adaptabilidade, a flexibilidade e a rapidez são os seus pontos fortes".

À Forbes, Michael Franzese, um antigo capo da família Colombo disse que "esta é uma oportunidade perfeita para burlas, e alguns dos meus antigos associados na rua estão agora mesmo envolvidos nisto".

Sergio Nazzaro,porta-voz do presidente da comissão parlamentar italiana Anti-Máfia, para a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional foi mais longe a explicar a eficiência do crime organizado, dando um exemplo mais ilustrativo: "A máfia é como o coronavírus - vai chegar a ti onde quer que estejas."

