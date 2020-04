Autoridades estão preocupadas com o aproveitamento da crise pandémica junto dos mais probres, por grupos de crime organizado

Máfia distribui comida a italianos afetados pelo coronavírus

A máfia e o crime organizado estão a ganhar terreno em Itália junto dos mais pobres. Com a crise pandémica, provocada pelo novo coronavírus, grupos organizados estão a distribuir alimentos às famílias com dificuldades, em quarentena, o que está a deixar as autoridades locais em alerta e preocupadas com o apoio popular que, dessa forma, vão ganhando , revela uma reportagem de The Guardian.

Segundo o jornal, nas últimas semanas, surgiram vídeos de conhecidos grupos mafiosos a entregam bens essenciais aos italianos atingidos pela situação de emergência do coronavírus nas regiões mais pobres do sul da Campânia, Calábria, Sicília e Apúlia.

"Há mais de um mês que lojas, cafés, restaurantes e bares estão fechados", disse ao Guardian Nicola Gratteri, investigador da Antimafia e chefe da procuradoria em Catanzaro, na Calábria. "Milhões de pessoas [estima-se que mais de três milhões] trabalham na [chamada] economia informal, o que significa que não recebem qualquer rendimento há mais de um mês e não têm ideia de quando poderão voltar a trabalhar."

Apesar de o governo italiano estar a emitir os chamados vales de compras para apoiar as famílias, se não houver maior intervenção para ajudar as famílias mais carenciadas, "a máfia oferecerá os seus serviços, impondo o seu controlo sobre a vida das pessoas", acrescentou.

Surgem também relatos de que proprietários de pequenas mercearias estão a ser pressionados a dar, em vez de vender, bens alimentares, ao mesmo tempo que a polícia patrulha supermercados para impedir os roubos.

A crescente agitação social começa-se a fazer a sentir como reação às duras limitações impostas pelas medidas de contenção do governo, naquele que é o mundo mais afetado pelo novo coronavírus, com quase 19 mil mortos e mais de 147 577 casos confirmados.

As restrições que há mais de dois meses puseram a economia em suspenso, levaram a ministra italiana do Interior, Luciana Lamorgese, a reconhecer que "a máfia se poderia aproveitar do aumento da pobreza para recrutar pessoas para a sua organização", começando a distribuir gratuitamente pacotes bens alimentares essenciais à população vulnerável.





