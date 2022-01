A emigrante portuguesa Jennifer de Araújo espera poder saber, finalmente, o que se passou nas últimas horas de vida da menina de 8 anos, raptada e morta por Nordahl Lelandais, em agosto de 2017. Um drama que chocou a França. O homicida começa a ser julgado dia 31.

Rapto e homicídio

Mãe de Maëlys Araújo quer saber a verdade sobre a morte da sua filha

Paula SANTOS FERREIRA A emigrante portuguesa Jennifer de Araújo espera poder saber, finalmente, o que se passou nas últimas horas de vida da menina de 8 anos, raptada e morta por Nordahl Lelandais, em agosto de 2017. Um drama que chocou a França. O homicida começa a ser julgado dia 31.

Maëlys Araújo, de 8 anos, filha de pais portugueses radicados em França, desapareceu durante um casamento a 27 de agosto de 2017, numa aldeia francesa, tendo sido raptada e morta pelo ex-militar, Nordahl Lelandais, que começa a ser julgado no dia 31, em Grenoble. Um crime que chocou a França que durante meses acompanhou o mistério do desaparecimento da menina lusodescendente até à confissão do assassino.

Quatro anos e meio se passaram, desde essa madrugada fatídica de agosto e Jennifer de Araújo espera, finalmente, descobrir o que aconteceu à sua filha nas trágicas últimas horas de vida.

A portuguesa não acredita na versão do assassino, a quem se refere como “o outro” não conseguindo nunca dizer o nome do ex-militar. Jennifer quer saber a verdade, como declarou numa reportagem à TF1 emitida ontem e numa entrevista ao jornal francês Le Parisien.

O julgamento “vai ser muito difícil”, reconhece a mãe da menina. “Teremos de recuar quatro anos e viver cada momento”, diz ao Le Parisien. Contudo, Jennifer de Araújo espera ter respostas: “Temos dúvidas sobre tudo, não sabemos se ele a violou, como ela morreu, quais foram as suas últimas palavras”.

A festa de casamento em Pont-de-Beauvoisin, Isère, está bem viva na sua memória, bem como o choque e desespero que sentiu quando percebeu madrugada dentro que a sua filha tinha desaparecido. Convidados e a polícia procuraram Maëlys por todo o lado, mas nunca a encontraram. As buscas continuaram nos dias seguintes com igual desfecho.

"Era uma menina cheia de vida"

"Ela era uma menina muito dinâmica, cheia de vida. Gostava de praticar desporto, jogar futebol, gostava muito do Ronaldo, era o seu jogador favorito", lembra a mãe na entrevista à televisão francesa. “Sentirei para sempre a sua falta”, confidencia Jennifer de Araújo ao Le Parisien, recordando a última vez que viu a sua filha no casamento. Maëlys, com um vestido branco de festa, cabelo em trança, e bronzeada pelo sol português, nas férias recentes no país natal. A mãe fala também da primeira vez que viu o assassino da sua filha, o ex-militar que tinha chegado muito tarde à festa e nem ia com roupas de cerimónia, como recorda.

"Ela pediu-me ‘posso ir ver os cães do meu amigo?’ Eu achei estranho, e ela indica onde está o ‘outro’ na mesa dos noivos. Ela disse-me: 'É ele que tem os cães no seu telemóvel. E eu acompanhei-a até ele, foi a primeira vez que o vi”, conta a portuguesa à TF1. "Pelas duas horas da madrugada, ela veio sentar-se ao meu colo. Eu perguntei-lhe se queria um pouco da sobremesa, dei-lhe um beijo no rosto. Foi a última vez que a vi”, lembra a mãe emocionada.

Uma hora depois vão à procura da menina, julgando que ela estaria na pista de dança, não a vêem e começa o pesadelo. Nem sinal da criança. A festa é interrompida para todos procurarem pela menina.

Quando estava à procura da filha, Jennifer de Araújo procurou também Lelandais “o outro que lhe tinha falado dos cães”. “Quando lhe perguntei se tinha visto Maëlys ele disse-me: ‘Não, não a vi”, mas como se não a conhecesse, nem nunca tivesse falado com ela, parecia cansado”. Pelas quatro da manhã, “decidimos chamar a polícia”, e naquela noite “parecia que estava num filme. Eu só dizia, eu vou acordar e isto vai terminar”. Contudo, nunca mais viu a sua filha. Quando as buscas começaram, o assassino da menina deixou o casamento.

Meses de "desespero"

Nordahl Lelandais foi detido como suspeito a 31 de agosto, tendo sido formalmente acusado de sequestro a 3 de setembro, após a descoberta de vestígios de sangue no porta-bagagens do seu carro, um Audi A3. Em novembro foi acusado do homicídio da menina, com base nas imagens de vigilância da noite do casamento, em que mostravam a menina no seu carro e mais tarde, o mesmo carro mas sem Maëlys.

Foi então que ex-soldado confessou ter levado Maelys da festa e a matado “involuntariamente”. Só nessa altura, o homem mostrou à polícia onde enterrou o corpo, num local íngreme de Chartreuse.

Para Jennifer de Araújo e o seu marido, Joaquim, foram meses de verdadeiro "desespero" os que passaram até à confissão de Lelandais. “Estávamos com os telemóveis sempre ligados, para o caso dos investigadores nos telefonarem a dizer que a tinham encontrado”, confessa ao Le Parisien. Só em junho os pais e a irmã mais velha da menina puderam dar-lhe um funeral. “Tinham-se passado nove meses desde o seu desaparecimento, o tempo de uma gravidez”, diz a mãe ao jornal francês.

Parar com a mentira

"O que eu gostaria é que ele parasse de dizer que Maëlys entrou no seu carro voluntariamente, que ele realmente dissesse o que ele fez. É certo que para mim ele abusou sexualmente dela, isso é certo”, diz Jennifer de Araújo na reportagem da Tf1. A entrevista foi feita na sua casa, onde a presença de Maelys está bem vincada em todas as divisões, com fotos da menina e presentes que a criança ofereceu à mãe.

A partir de segunda-feira, dia 31 de janeiro, esta mãe enlutada vai olhar nos olhos do assassino, no tribunal, e exigir a verdade. Nordahl Lelandais repete a versão de que, na noite da festa do casamento, Maëlys entrou no seu carro para ir ver os seus cães, só que depois a menina entrou em pânico e ele deu-lhe uma bofetada que se revelou fatal. Os pais não acreditam.

“O meu casamento não resistiu a tudo isto”, revela a portuguesa realçando que a tragédia os mudou muito. Contudo, ela e Joaquim irão assistir juntos ao julgamento. “Estaremos fortes, solidários e juntos, para fazer justiça a Maëlys”.

No julgamento deseja que “as pessoas se lembrem de Maëlys", e que as câmaras dos media não se concentrem apenas "no outro", realça. O “outro” que em maio de 2021 foi condenado a 20 anos de prisão pela morte de uma segunda pessoa, Arthur Noyer, um jovem militar de 27 anos. Foi, aliás, com a sua detenção pelo rapto e morte da menina lusodescendente que a polícia o ligou à morte de Noyer, tendo Nordahl Lelandais admitido a autoria do homicídio, mas mais uma vez dizendo que também não tinha intenção de matar o jovem.

