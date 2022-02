A emigrante portuguesa de 40 anos leu um texto em homenagem à filha, uma "heroína" que conseguiu pôr "um criminoso perigoso na prisão".

Mãe de Maëlys Araújo: "Ele estragou tudo num quarto de segundo"

AFP A mãe de Maëlys, Jennifer de Araújo Cleyet-Marrel, descreveu esta segunda-feira no tribunal de Grenoble, em França, a sua "vida despedaçada" desde o rapto e assassinato da filha, pelo qual Nordahl Lelandais é julgado desde a semana passada.

"Ele estragou tudo num quarto de segundo, tudo desmoronou de um dia para o outro", lamentou a mãe de Maëlys, que disse acreditar por vezes que está "num pesadelo" desde o final do verão de 2017.



Após a morte da menina de oito anos, o casal divorciou-se e vendeu a casa. "Tudo nos fazia lembrar a Maëlys, esta ausência era insuportável", acrescentou a emigrante portuguesa.

Uma fotografia da criança, desaparecida durante uma festa de casamento na noite de 26 para 27 de agosto de 2017 em Pont-de-Beauvoisin, foi colocada na sala do tribunal, de frente para o acusado, que se manteve cabisbaixo.

A mulher de 40 anos leu um texto em homenagem à filha, uma "heroína" que conseguiu pôr "um criminoso perigoso na prisão".

"Não sabia como te proteger dos maus da fita, não cumpri a promessa que te fiz. Carregarei comigo esta culpa para o resto da minha vida", afirmou a mãe.

A mãe recordou a noite do casamento, quando Nordahl Lelandais, a quem não nomeou mas descreveu como "o outro" ou "o homem de camisa azul", tinha mostrado fotos dos seus cães a Maëlys.

Quando notou a ausência da filha e começou a procurá-la, disse que viu o antigo tratador de cães "a sair do parque de estacionamento". "Perguntei-lhe se tinha visto a Maëlys e ele respondeu: 'Não, não a vi', num tom frio", relembrou.

Segundo Jennifer, o acusado tinha "um motivo oculto" quando foi convidado para o casamento no último minuto. "Era a minha filha, mas podia ter sido outra pessoa".

Imediatamente tido como suspeito, Nordahl Lelandais só foi apanhado em fevereiro de 2018, com a descoberta de uma mancha de sangue no porta-bagagens do seu carro. Ele admitiu ter matado a rapariga "involuntariamente".

"Estou zangada por não ter seguido a minha intuição", desabafou Jennifer, dizendo que estava convencida "desde 28 de agosto que era ele quando soubemos que ele tinha partido antes da chegada da polícia".

"Para mim, ele deveria ter confessado a 30 de novembro de 2017", quando as imagens de CCTV que mostravam uma forma clara no carro do suspeito foram reveladas. "Ele teve muitas oportunidades para dizer a verdade", lamentou.

