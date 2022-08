"Uma vez discutiu comigo e perguntou-me porque razão eu o tinha encorajado a estudar em vez de lhe dizer para se concentrar na religião", contou Silvana Fardos.

Ataque

Mãe de agressor de Rushdie diz que filho regressou 'mudo' após viagem ao Líbano

O suposto agressor do escritor Salman Rushdie voltou "mudo" e mais religioso de uma viagem ao Líbano, em 2018, país de origem da sua família, disse a mãe de Hadi Matar.

O norte-americano de 24 anos está acusado de "tentativa de homicídio e agressão" após esfaquear Rushdie, autor de "Versículos Satânicos", durante uma palestra, na passada sexta-feira, em Nova Iorque.

Matar morava com a mãe em Fairview, Nova Jérsia. Silvana Fardos, que mora nos Estados Unidos há 26 anos, contou que o seu filho viajou até ao Líbano em 2018 para visitar o pai. Os pais, ambos libaneses xiitas, divorciaram-se em 2004.

“Esperava que ele voltasse motivado, terminasse a escola, se formasse e conseguisse um emprego. Mas, em vez disso, trancou-se na cave. Ele mudou muito, não falou comigo nem com as irmãs durante meses”, disse Silvana Fardos.

"Uma vez discutiu comigo e perguntou-me porque razão eu o tinha encorajado a estudar em vez de lhe dizer para se concentrar na religião", contou a assistente educacional de 46 anos.

A mãe de Hadi Matar disse que "sente muito" por Salman Rushdie, de quem diz que nada sabia nada antes do ataque - assegurou que não lida com política, negou conhecer alguém no Irão e disse ainda que o filho era "responsável pelas próprias suas ações".

A Polícia fez buscas no alojamento na casa de ambos e apreendeu principalmente facas, um computador e livros, segundo Silvana Fardos.

Esfaqueado uma dúzia de vezes no pescoço e no abdómen, Salman Rushdie, de 75 anos, melhorou nas últimas horas, segundo familiares.

O Irão, após três dias de silêncio, negou esta segunda-feira "categoricamente" qualquer envolvimento no ataque e culpou o autor do sucedido, 33 anos após a fatwa do aiatolá Khomeini que sentenciou o escritor a uma pena de morte.

Salman Rushdie chocou parte do mundo muçulmano com a publicação, em 1988, da obra "Versículos Satânicos", um livro que alguns consideram blasfemo em relação ao Alcorão e ao profeta Maomé.



