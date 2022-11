Os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia estão em estatísticas à parte, uma vez que solicitam uma proteção temporária.

Direção de Imigração

Luxemburgo recebeu 290 pedidos de asilo em outubro

Susy MARTINS Os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia estão em estatísticas à parte, uma vez que solicitam uma proteção temporária.

O Luxemburgo recebeu 290 pedidos de proteção internacional no passado mês de outubro. Menos sete em comparação com o mês anterior. Mesmo assim, outubro é o segundo mês do ano com mais registo de pedidos.

Do total, 150 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 43 da Eritreia e 24 do Afeganistão. Ainda de acordo com os números disponibilizados pela Direção de Imigração, em outubro foram atribuídos 48 estatutos de refugiado, 26 estatutos de proteção subsidiária e 12 transferências do Grão-Ducado para outros países, uma vez que o pedido inicial foi feito noutro país, ao abrigo do tratado de Dublin.

Note-se que os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia estão em estatísticas à parte, uma vez que solicitam uma proteção temporária. Até agora o Luxemburgo recebeu 4.774 pedidos de proteção por parte de ucranianos, sendo que 149 foram no mês de outubro.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.