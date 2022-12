Organização lembra que há "dezenas de prisioneiros que correm o risco de serem executados".

Protesto

Luxemburgo organiza manifestação contra execuções no Irão no sábado

Henrique DE BURGO Organização lembra que há "dezenas de prisioneiros que correm o risco de serem executados".

A Associação Humanitária para os Direitos Humanos e Democracia no Irão organiza, este sábado, uma manifestação contra as execuções de manifestantes no Irão.

O local do encontro será na Place Claifontaine, na capital, entre as 17h e as 18h.

A organização lembra em comunicado recentes execuções (como Majidreza Rahnavard e Mohsen Shekari) e alerta que há "dezenas de prisioneiros que correm o risco de serem executados".

A associação do Luxemburgo insta ainda o Conselho de Segurança das Nações Unidas, União Europeia e os seus Estados Membros a tomar medidas efetivas para acabar com a tortura, execuções e assassinatos no Irão.



