Objetivo é criar a figura de um "relator especial" para a Rússia, com o objetivo de denunciar violações pelo regime de Vladimir Putin.

ONU

Luxemburgo lidera resolução que quer vigiar atuação russa na Ucrânia

Henrique DE BURGO Objetivo é criar a figura de um "relator especial" para a Rússia, com o objetivo de denunciar violações pelo regime de Vladimir Putin.

Os países da União Europeia (UE), com exceção da Hungria, vão avançar com uma resolução que prevê maior vigilância do Conselho de Direitos Humanos da ONU a abusos cometidos pela Rússia.

A agência Lusa refere que relatos de diplomatas ocidentais junto das Nações Unidas dão conta de que o Luxemburgo está a liderar essa resolução para criar um "relator especial" para a Rússia, com o objetivo de denunciar violações pelo regime de Vladimir Putin.

Ucrânia. ONU em equipa para investigar valas comuns em Izyum A Ucrânia disse nesta sexta-feira ter encontrado cerca de "450 sepulturas" em Izyum, uma descoberta que o Presidente Volodimir Zelensky atribuiu à "ocupação russa.

Uma equipa de investigadores apoiados pela ONU identificou já casos de detenções arbitrárias, encerramento de organizações não governamentais e pressão sobre os meios de comunicação social.

A Rússia já reagiu a esta posição, acusando alguns países da UE de protegerem o "nazismo" e de encerrarem transmissões da rede de canais televisivos "Russia Today" no Ocidente.

*com agência Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.