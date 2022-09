O projeto de resolução, apresentado à ONU esta terça-feira, terá surgido por iniciativa do Grão-Ducado.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo lidera projeto para nomear peritos em direitos humanos na Rússia

AFP O projeto de resolução, apresentado à ONU esta terça-feira, terá surgido por iniciativa do Grão-Ducado.

Os Estados-membros da União Europeia (UE), exceto a Hungria, apresentaram na terça-feira um projeto de resolução solicitando à ONU que nomeasse um perito para monitorizar a situação dos direitos humanos na Rússia, uma iniciativa que Moscovo descreveu como "politicamente tendenciosa".

Após debates acesos, os países da UE decidiram na semana passada solicitar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que nomeasse um relator especial que se focasse na situação na Rússia.

De acordo com fontes próximas do assunto, o Luxemburgo apresentou o projeto de resolução aos países na semana passada.

A iniciativa surge numa altura em que abundam as preocupações sobre a intensificação da repressão na Rússia, enquanto a guerra continua na Ucrânia.

Nomeação deverá vigorar por um ano

O texto, cuja cópia foi lida pela AFP e que deverá ser votada pelo Conselho dos Direitos Humanos no início de outubro, exprime grande preocupação "com a deterioração significativa da situação dos direitos humanos na Federação Russa".

Nesse sentido, sugere a nomeação de um "relator especial para a situação dos direitos humanos na Rússia por um período de um ano".

O perito nomeado deverá "recolher, rever e avaliar informações relevantes de todas as partes interessadas" e apresentar um relatório escrito ao Conselho dos Direitos Humanos (com sede em Genebra) no prazo de um ano, bem como um relatório à Assembleia-Geral em Nova Iorque.

Mesmo antes do projeto de texto ser publicado, a missão russa em Genebra enviou na terça-feira uma carta aos países europeus exortando-os a "rejeitar esta iniciativa politicamente tendenciosa e sem fundamento".

A carta, a que a AFP teve acesso, assegura que os países ocidentais há muito utilizam "a questão dos direitos humanos como pretexto para interferir nos assuntos internos dos Estados soberanos".

"Restrições severas à liberdade de opinião e expressão"

Se a resolução for adotada, seria a primeira vez que o Conselho de Direitos Humanos de 47 membros aprovaria uma resolução sobre a situação na Rússia.

No início deste ano, o conselho ordenou uma investigação dos abusos cometidos pelas tropas russas na Ucrânia.

O projeto de resolução salienta "restrições severas aos direitos à liberdade de opinião e de expressão, reunião pacífica e associação (...) que se traduzem numa repressão sistemática das organizações da sociedade civil, defensores dos direitos humanos, meios de comunicação independentes, jornalistas e oposição política por parte das autoridades russas".

O texto também exprime alarme perante os "encerramentos forçados em massa de organizações da sociedade civil (...) e de meios de comunicação social independentes".

