Líderes de nove estados europeus estão reunidos esta segunda-feira, em Ostende, na Bélgica, para discutir o investimento nesta fonte de energia, que pode custar 800 mil milhões de euros e 10% da bacia marítima.

Luxemburgo junta-se a oito países para acelerar energia eólica no Mar do Norte

Ana TOMÁS Líderes de nove estados europeus estão reunidos esta segunda-feira, em Ostende, na Bélgica, para discutir o investimento nesta fonte de energia, que pode custar 800 mil milhões de euros e 10% da bacia marítima.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Energia, Claude Turmes, participam esta segunda-feira na cimeira do Mar do Norte, em Ostende, Bélgica.

O Luxemburgo é um dos nove países europeus representados no encontro que tem como objetivo aumentar dez vezes a capacidade eólica offshore. Este é um desafio industrial colossal para acelerar a descarbonização na Europa e tornar efetiva a transição energética que permita o combate às alterações climáticas.

Além dos dois políticos do Grão-Ducado, participam na reunião líderes mais seis países da União Europeia, como França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Irlanda e Dinamarca, e a Noruega e o Reino Unido.

Na mesa da reunião de Ostende, que contará com a participação de Emmanuel Macron, do chanceler alemão Olaf Scholz e do primeiro-ministro holandês Mark Rutte, entre outros, estão em discussão o desenvolvimento de parques eólicos, infraestruturas de ligação, cadeias industriais e projetos de hidrogénio verde, refere a AFP.

"O nosso objetivo comum para a energia eólica no Mar do Norte é de 120 gigawatts até 2030, e pelo menos 300 GW até 2050", disseram os líderes dos nove países numa declaração conjunta publicada esta segunda-feira pelo site Politico. A capacidade acumulada atual é de cerca de 30 GW.

Os nove países desejam agora "acelerar o ritmo" da produção de energia eólica, sobretudo tornando mais rápidos os procedimentos de autorização, melhorando a coordenação dos concursos, reforçando as cadeias de produção e diversificando o fornecimento de componentes críticos para reduzir a dependência da China.

A corrida para aumentar a produção

"A Europa tem liderança tecnológica e industrial em eólicas offshore, mas não produz o suficiente de certos elementos cruciais. Muito financiamento já vai para a inovação, o desafio é investir nas estruturas de produção existentes, cuja capacidade precisa de ser duplicada ou triplicada", disse Pierre Tardieu da federação industrial WindEurope à AFP.

A indústria europeia deveria assim fabricar o equivalente a 20 GW de turbinas eólicas offshore por ano, no prazo de cinco anos - mais do dobro em comparação com uma capacidade atual de cerca de 7 GW -, evitando o risco de as atuais fábricas ficarem sem capacidade de produção e os eventuais estrangulamentos no comércio de componentes.

"Os fabricantes de turbinas estão atualmente a operar com perdas, atingidos duramente pelas perturbações logísticas após a covid-19, e precisam de financiamento público temporário", insiste Tardieu, lembrando também das enormes necessidades de formação e recrutamento para esta área. A energia eólica offshore exigirá 250.000 postos de trabalho em 2030, em comparação com os atuais 80.000.

Um investimento colossal que precisa de 10% de bacia marítima

Estima-se, por isso, que o custo total do investimento nesta energia limpa seja colossal, de acordo com a análise da AFP.

No final de 2020, Bruxelas colocou as necessidades de investimento em 800 mil milhões de euros se a meta da UE visar a produção de 300 GW de energia eólica offshore até 2050.

As ONG ambientais pedem que sejam feitos estudos de impacto sobre a biodiversidade marinha, enquanto a WindEurope chama a atenção para os constrangimentos ligados à pesca e ao transporte. "Mas para atingir estes objetivos para as turbinas eólicas, precisamos apenas de 7% a 10% da bacia marítima", antevê Pierre Tardieu.

A França, que tem apostado sobretudo na produção de energia nuclear, como alternativa aos combustíveis fósseis, acredita que "a energia eólica offshore irá provavelmente tornar-se a principal fonte de produção de energia renovável, muito à frente da energia eólica solar e onshore", segundo referiu fonte do Eliseu citada pela AFP.

O país, que tem apenas cerca de 0,5 GW em energia eólica offshore, pretende atingir os 40 gigawatts de energia eólica offshore em serviço até 2050 em todas as suas costas.

No Mar do Norte pouco profundo, as turbinas eólicas "podem ser instaladas em grande número" não muito longe da costa, "em condições eólicas que permitam a produção de muita energia verde" a um custo "particularmente competitivo", como explicou à margem da reunião de hoje a fonte da presidência francesa à AFP.

Luxemburgo depende de parceiros com mar

Sem acesso direto ao mar, o Luxemburgo tem reforçado a cooperação com a Dinamarca, no domínio da energia eólica offshore. Em 2021, os dois países lançaram um projeto de criação de ilhas artificiais ao largo da costa dinamarquesa para a ligação de centenas de turbinas eólicas.

Para o ministro da Energia do Luxemburgo, Claude Turmes, "as eólicas offshore desempenharão um papel importante na segurança do abastecimento da rede elétrica da Europa Ocidental".

Na altura do lançamento das Energy Islands, o governante disse estar "satisfeito" com o facto de o Grão-Ducado, "país sem litoral, ter a oportunidade de participar ativamente no desenvolvimento das primeiras ilhas eólicas offshore do mundo, podendo assim contribuir para este importante desenvolvimento para a transição energética".

"Esta cooperação com a Dinamarca destina-se a complementar a estratégia nacional, que visa acelerar o desenvolvimento das energias renováveis no Luxemburgo", sublinhou então.

(Com AFP)

