Em março, a UE criou um novo grupo de trabalho de "congelamento e apreensão de bens" para melhorar a coordenação entre os vários países.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo foi um dos países a apreender 14 mil milhões de euros em bens russos

Bloomberg Em março, a UE criou um novo grupo de trabalho de "congelamento e apreensão de bens" para melhorar a coordenação entre os vários países.

O Luxemburgo é, em conjunto com a Alemanha, França, Irlanda, Áustria e Bélgica, responsável pela quase totalidade dos 13,9 mil milhões de euros em bens russos que foram bloqueados na União Europeia (UE) desde a invasão da Ucrânia, de acordo com o responsável de justiça do bloco.



Empresas do Luxemburgo cortam relações com a Rússia A Accumalux, a Kronospan, Guardian e a Paul Wurth são alguns exemplos de negócios que deixaram de exportar para o país.

Os três países congelaram 12,7 mil milhões em bens russos, ao passo que outros Estados-membros disseram que apreenderam pequenas quantias ou, em alguns casos, nenhuma, revelou o comissário para a Justiça, Didier Reynders, numa entrevista.

"Há seis Estados-membros que estão a fazer o trabalho", declarou. "Estamos numa situação em que alguns países nos fornecem muita informação e outras muito pouca". "Fica mais complicado quando alguns não comunicam [o que fazem]."

Apreensões de bens aumentaram

Na sexta-feira, a UE propôs um novo pacote de sanções para a Rússia e medidas para endurecer aqueles que já existem. O bloco está também a trabalhar para estimular os poderes dos Estados-membros para apreender bens de origem ilícita, incluindo aqueles que pertencem a indivíduos e entidades que constam da lista de sanções à Rússia, alargando, para isso, a lista de crimes como lavagem de dinheiro e corrupção, de forma a que inclua a violação das sanções europeias.

Luxemburgo congela 210 milhões de euros russos na zona franca 'Freeport' Única zona franca no Luxemburgo permite o armazenamento de bens de grande valor, como obras de arte ou joias, isentos de direitos e taxas de importação.

Em março a UE criou um novo grupo de trabalho de "congelamento e apreensão de bens" para melhorar a coordenação entre os vários países. O mecanismo permite que haja conversações e reuniões regulares sobre o tema entre os Estados-membros e já contribuiu para "um grande aumento" do número de bens a ser bloqueados em alguns países, informou Reynders.

"[O problema que persiste é que] muitas vezes não obtemos uma resposta, mesmo tendo este grupo de trabalho onde todos estão presentes, ou registamos [a apreensão de] poucas quantias em comparação ao tamanho do país."

Novas regras em outubro

Reynders está à procura de implementar novas medidas a nível europeu que tornem mais fácil quer o congelamento, quer a apreensão de bens. Para isso, é preciso estabelecer uma ligação criminosa com essa propriedade, referiu.

Como é que os oligarcas russos escondem a sua riqueza? Os iates de luxo, as mansões e os jatos privados são "relativamente fáceis de apreender". O problema está nas somas de dinheiro escondidas em empresas.

"Recentemente pedi que fosse considerada uma atualização das regras existentes que classifiquem as violações de sanções como crime".

O Parlamento Europeu deu um parecer positivo à proposta e, de acordo com Reynders, os governos europeus deverão seguir o mesmo caminho depois do verão.

"Isto vai permitir-nos redigir as novas regras em outubro", apontou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.