As viaturas vão integrar uma missão da NATO no país.

Mundo 4

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo envia cinco viaturas militares para a Roménia

Susy MARTINS As viaturas vão integrar uma missão da NATO no país.

O Exército luxemburguês vai enviar cinco viaturas militares para a Roménia. Uma operação que surge no âmbito no conflito na Ucrânia.

O Estado-Maior do Exército informa, em comunicado, que as cinco viaturas são do tipo “Dingo” e que vão integrar a missão de Atividades de Vigilância Reforçadas da NATO (eVA) na Roménia.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Dingo Foto: Exército do Luxemburgo

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Dingo Foto: Exército do Luxemburgo Dingo Foto: Exército do Luxemburgo Dingo Foto: Exército do Luxemburgo Dingo Foto: Exército do Luxemburgo





Alemanha garante que armas do Ocidente não vão atacar território russo Na quinta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que "os tanques alemães estão a ameaçar novamente" a Rússia, estabelecendo um paralelo com a Segunda Guerra Mundial.

Desde o início da guerra, o Luxemburgo tem estado na linha da frente em termos de apoio logístico, financeiro e militar à Ucrânia.

O executivo forneceu ou encomendou equipamentos militares no valor de 74,4 milhões de euros, o que representa mais de 16% do orçamento de defesa nacional para apoiar as autoridades ucranianas.

Este ano, o exército luxemburguês participa em novas missões internacionais ligadas ao conflito entre as forças russas e ucranianas, nomeadamente, na missão de assistência e formação militar da União Europeia para a Ucrânia (EU Military Assistance Mission for Ukraine – EUMAM Ucrânia) e no grupo de combate dos Aliados na Roménia como parte das Atividades de Vigilância Reforçadas da NATO (eVA).

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.