Luxemburgo envia ajuda humanitária às vítimas do conflito em Nagorno Karabaj

O Grão-Ducado vai atribuir 100 mil euros ao Comité Internacional da Cruz Vermelha para ajudar as vítimas do conflito de Nagorno Karabaj, que opõe forças da Arménia e do Azerbaijão. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros esta quarta-feira na rede social Twitter.

Segundo o ministério, tutelado por Jean Asselborn, "a presença de uma parte neutra, como a Cruz Vermelha, é fundamental para ajudar e proteger milhares de civis vulneráveis afetados por este conflito".

O conflito está a afetar territórios vizinhos, como é o caso do Irão, onde têm caído alguns dos projéteis.



