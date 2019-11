Especialistas em segurança em viagens classificam o Luxemburgo como um dos países mais seguros para conhecer.

Luxemburgo é destino turístico seguro

Especialistas em segurança em viagens classificam o Luxemburgo como um dos países mais seguros para conhecer.

De acordo com as conclusões do grupo internacional de especialistas em segurança Risco SOS, o Luxemburgo é mais seguro do que a França, a Bélgica, a Alemanha e a maioria dos outros países europeus. Segundo o L'essentiel, a organização acaba de publicar o seu novo Travel Risk Map onde se refere que o Luxemburgo é um dos sete países em que o risco para a segurança dos turistas é considerado "insignificante". Os outros destinos igualmente seguros são a Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suíça, Islândia e Eslovénia.

Todos os outros países da Europa Ocidental estão na categoria de “baixo nível de insegurança”, atrás do Luxemburgo. Contudo, não há mudanças no acesso à assistência médica e à segurança rodoviária.

Mais perigo no México e no Egito

Por outro lado, este mapa revela níveis particularmente elevados de insegurança em África, Ásia e América Central. Sobretudo em países em guerra como a Líbia, a Somália, o Iémen, a Síria e o Mali que registam níveis recorde de insegurança.

Alguns dos destinos turísticos mais apetecidos permanecem com "elevados níveis de insegurança". É o caso de algumas regiões do México onde o tráfico de drogas é predominante e em parte da Colômbia e no Egito.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.