O Irão conseguiu reaver o valor congelado pelos Estados Unidos, após "meses" de uma batalha processual.

Luxemburgo desbloqueia 1.600 milhões de dólares do Irão congelados pelos EUA

O Irão conseguiu reaver o valor congelado pelos Estados Unidos, após "meses" de uma batalha processual.

(hdb) - O Luxemburgo terá desbloqueado 1.600 milhões de dólares, pertencentes ao Irão, que estavam confiscados no Grão-Ducado a pedido dos Estados Unidos, informou este domingo o presidente persa Hasán Rohani.

Segundo a agência de notícias AFP, o Irão terá conseguido reaver o valor congelado pelos Estados Unidos, após "meses" de uma batalha processual e sobretudo numa altura em que o país atravessa uma "situação difícil".

Sem relações diplomáticas com os Estados Unidos desde 1980, o Irão vê-se a braços com uma dupla crise: económica, provocada pelas sanções norte-americanas, e sanitária, devido à pandemia do novo coronavírus



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.