Luxemburgo critica saída dos EUA do Tratado de Céu Aberto

O ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês lamenta o anúncio do Governo dos EUA da sua intenção de se retirar do Tratado de Céu Aberto. conhecido como "Open Sky". Uma declaração que é subscrita pelos responsáveis pela diplomacia de França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Finlândia, Itália, Países Baixos, Portugal, República Checa e Suécia. Os responsáveis políticos admitem, no entanto, partilhar "as suas preocupações quanto à implementação das disposições do Tratado por parte da Rússia".

"O Tratado de Céu Aberto é um elemento crucial do quadro de confiança que foi criado ao longo das últimas décadas para aumentar a transparência e a segurança em todo o espaço euro-atlântico", pode ler-se na nota divulgada. Porque "tem um claro valor acrescentado para a nossa arquitectura convencional de controlo de armas e para a nossa segurança comum" e "continua a ser funcional e útil".

A retirada torna-se efectiva ao fim de seis meses.

No que se refere às questões relativas à aplicação do Tratado,"continuaremos a colaborar com a Rússia, tal como anteriormente acordado entre os Aliados da NATO e outros parceiros europeus, para resolver questões pendentes, tais como restrições indevidas aos voos sobre Kaliningrado", sublinham. "Continuamos a exortar a Rússia a levantar estas restrições e a prosseguir o nosso diálogo com todas as partes", escrevem no comunicado hoje divulgado.

