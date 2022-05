O plano de ação do Conselho da Europa surge numa altura em que aumentam as tensões na Transnítria, território separatista pró-Moscovo no país.

Luxemburgo contribui com 100 mil euros para ajudar refugiados na Moldávia

O plano de ação do Conselho da Europa surge numa altura em que aumentam as tensões na Transnítria, território separatista pró-Moscovo no país.

O Luxemburgo atribuiu 100 mil euros a um plano de ação do Conselho da Europa para a Moldávia, numa altura em que cresce o receio de que a guerra na Ucrânia se alastre ao seu vizinho ocidental. A Moldávia iniciou o pedido de adesão à União Europeia depois do início da invasão russa.

O Conselho da Europa, uma organização de direitos humanos que conta com 46 países-membros, lançou um plano para ajudar o país a proteger os refugiados vulneráveis da Ucrânia que procuram asilo na Europa, salvaguardar os direitos das pessoas LGBTI e combater a violência contra as mulheres.

Verba ascende aos 13,7 milhões de euros

A Moldávia é o país mais pobre da Europa, mas já acolheu centenas de milhares de ucranianos que fugiram da guerra. O plano de ação do Conselho da Europa tem um orçamento de 13,7 milhões de euros e deverá ser executado nos próximos quatro anos.

Ao mesmo tempo, as tensões têm vindo a aumentar no território separatista pró-russo da Transnístria. Na semana passada, a Secretária-Geral do Conselho, Marija Pejčinović Burić, mostrou-se preocupada após vários ataques terem suscitado receios de que a guerra da Ucrânia se tenha alastrado a solo moldavo.

