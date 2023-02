Luxemburgo com problemas em comprar armas para enviar para a Ucrânia

O Luxemburgo não vai enviar mais as poucas armas que tem para a Ucrânia. Como solução, o ministro da Defesa, François Bausch, ordenou a compra de armas no mercado internacional para ajudar os ucranianos.

Henrique DE BURGO O Luxemburgo não vai enviar mais as poucas armas que tem para a Ucrânia. Como solução, o ministro da Defesa, François Bausch, ordenou a compra de armas no mercado internacional para ajudar os ucranianos.

O Governo assinou um contrato para a compra de seis mil lançadores de foguetes múltiplos Grad, da era soviética, mas conseguiu entregar apenas 600, ou seja, 10%, do previsto, segundo uma publicação do conceituado jornal norte-americano The New York Times.

