Luxemburgo assegura comunicações por satélite na força de reação rápida da UE

Luxemburgo incluído Chefe do Eurogrupo ameaça com mini-Schengen de seis países

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ameaçou hoje os países da UE que não conseguem proteger as suas fronteiras do afluxo de refugiados e da ameaça terrorista com um "mini-Schengen" de seis países. O Luxemburgo faria parte do pequeno grupo.