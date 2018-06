Lusofonia: PJ de Cabo Verde apreende 2,7 kg de cocaína e 6,9 kg de canábis em 10 dias

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou hoje que apreendeu em 10 dias um total de 2.702 gramas de cocaína e 6.940 gramas de canábis em duas ilhas do arquipélago e deteve duas pessoas.

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou hoje que apreendeu em 10 dias um total de 2.702 gramas de cocaína e 6.940 gramas de canábis em duas ilhas do arquipélago e deteve duas pessoas.

Segundo a PJ, a primeira apreensão de 2.702 gramas de cocaína aconteceu em 31 de maio.

Aquela polícia disse ainda que na sexta-feira foi detida em flagrante delito, no bairro da Várzea, cidade da Praia, uma mulher, de 32 anos, acusada da prática de um crime de tráfico de estupefacientes.

A detida foi apresentada no mesmo dia ao Tribunal da Comarca da Praia, que lhe aplicou como medida de coação Termo de Identidade e Residência (TIR).

A polícia científica cabo-verdiana referiu ainda que no sábado apreendeu 6.940 gramas de canábis no cais do Porto Novo, na ilha de Santo Antão.

Na sequência da operação, um homem, de 29 anos, foi detido em flagrante delito na posse de uma mala contendo 18 bolotas de produtos estupefacientes.

De acordo com a PJ, caso chegasse ao mercado de venda ilícita de estupefacientes, o produto dava para 23.133 doses individuais, avaliadas em 1.115.650 escudos (cerca de 10 mil euros).

O detido deverá ser apresentado hoje ao Tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação pessoal.

