As bandeiras a meia haste nas duas sedes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) na cidade da Beira, em Moçambique, são o único sinal visível da morte do líder do partido no quotidiano da capital provincial.

Lusofonia: Morreu líder da Renamo, Afonso Dhlakama

À porta, alguns militantes juntam-se para aguardar pelo final da reunião da comissão política do partido, na sede provincial, que deverá decidir como será feito o adeus a Afonso Dhlakama.

"Só saímos daqui quando soubermos quando é o funeral", refere, Cândido Vaja, militante integrado num grupo que não passa de 50 pessoas, sentados em cadeiras e bancos dispostos no recinto da sede distrital, noutra ponta da cidade, num ambiente sereno.

A morte do líder da oposição moçambicana causou uma tal surpresa que é natural que ainda não haja maior mobilização, conta um outro militante à Lusa.

A mesma surpresa a que faz alusão Manuel Bissopo, secretário-geral da Renamo, para pedir aos jornalistas tempo para o partido se reunir, remetendo quaisquer declarações para depois do encontro da comissão política.

Entretanto, articulavam-se também os contactos com a família de Dhlakama.

Para já, segundo referiu, prevê-se que o funeral decorra em Mangunde, distrito de Chibabava, no interior da província de Sofala, terra natal do líder da Renamo, ainda sem data marcada.

Afonso Dhlakama em 2014. AFP

O corpo de Afonso Dhlakama foi transportado de madrugada desde a Serra da Gorongosa e encontra-se na morgue do Hospital Central da Beira, onde à porta permanecem dois militantes de base.

São uma espécie de últimos guardiões do comandante, admitem à Lusa, enquanto aguardam também por novidades.

A cidade da Beira foi a última cidade onde Dhlakama residiu antes de se retirar para a serra da Gorongosa, em 2015, recorda Vaja, que participou nalgumas sessões políticas dinamizadas pelo líder.

"Ele ensinava-nos o que fazer. Em 2017, na serra da Gorongosa, juntou jovens para uma ação sobre preparação de eleições e sobre como detetar ações de fraude", refere.

Décadas antes, a luta tinha sido feita de armas nas mãos e Janete Tenene, que hoje chora à porta da sede provincial, na Beira, foi uma das militares da Renamo.

"Lutávamos nas matas contra a Frelimo, porque queríamos o multipartidarismo em Moçambique, e ele foi o nosso grande dirigente", descreve.

Janete foi combatente até à assinatura dos Acordos de Paz de 1992 e aponta o comandante com "um amigo de todos e de tudo".

A antiga militar faz parte de um grupo que viajou por estrada durante sete horas, de Chimoio, capital provincial de Manica, até à Beira para render a última homenagem a Dhlakama.

"Vai fazer muita falta em Moçambique", para o processo de paz em curso, acrescentou.

Alberto João, militante da Renamo, tem fé e acredita que "a paz vai continuar". Há condições, tudo depende do Governo", conclui.

Marcelo lamenta morte e deseja que continue "caminho da paz"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Afonso Dhlakama, e desejou que Moçambique continue “o caminho da paz e da construção da concórdia”.

“Transmiti ao Presidente da República de Moçambique [Filipe Nyusi] o pesar” pela morte de Afonso Dhlakama “porque se trata do líder de um partido com assento no parlamento moçambicano”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

E o líder da Renamo, acrescentou o Chefe de Estado aos jornalistas, em Évora, foi também “um interlocutor nos esforços em curso”, e que são “importantes”, pela “procura da paz e da concórdia para a pátria irmã moçambicana”.

“Também formulei o voto de que continuasse o caminho da paz e da construção da concórdia, que é importante ali [em Moçambique] como é importante em todo o mundo”, destacou o Presidente da República, que disse ter apresentado também as suas condolências à família de Afonso Dhlakama.

Logo na quinta-feira, dia em que morreu o líder da Renamo, Marcelo Rebelo de Sousa, numa curta nota publicada no portal da Presidência da República, expressou o seu pesar ao presidente moçambicano Filipe Nyusi.

Renamo diz que vai prosseguir com busca da paz

A Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, afirmou hoje que vai prosseguir com os esforços de busca da paz no país, respeitando o legado deixado pelo seu líder, Afonso Dhlakama, que morreu na quinta-feira vítima de doença.

"O líder deixou os ´dossiers` [sobre a paz] claros, estão discutidos e estão na mesa, o que precisamos é que ninguém mude, ninguém altere", disse, em declarações à Lusa, em Maputo, o chefe nacional adjunto para Mobilização da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Domingos Gundana.

Domingos Gundana assegurou que os membros da Renamo estão comprometidos com a manutenção da paz e vão empenhar-se em concluir com sucesso o processo negocial com o Governo.

"Estamos em paz neste momento, se alguém ainda pensa em guerra, está fora do rumo, nenhum membro da Renamo está a pensar no passado [de guerra]", acrescentou.

Os membros e simpatizantes da Renamo, prosseguiu, saberão honrar o legado de paz que Afonso Dhlakama deixou.

Domingos Gundana adiantou que a Comissão Política da Renamo poderá reunir-se hoje na cidade da Beira para discutir a sequência das exéquias fúnebres de Afonso Dhlakama e os passos necessários para a normalização da situação do partido após a morte do seu líder.

O chefe nacional adjunto para a Mobilização da Renamo afastou o risco de tensões entre a ala política e o braço armado do partido, realçando o princípio da unicidade.

"A Renamo foi sempre una, teve sempre um líder e nunca houve divisões", enfatizou Domingos Gundana.

O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, morreu na quinta-feira pelas 08:00, aos 65 anos, na Serra da Gorongosa, devido a complicações de saúde.

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, referiu à Televisão de Moçambique (TVM) que foram feitas tentativas para o transferir por via aérea para receber assistência médica no estrangeiro, mas sem sucesso.

Fontes partidárias contaram à Lusa que o presidente do principal partido da oposição moçambicana faleceu quando um helicóptero já tinha aterrado nas imediações da residência, na Gorongosa.

Cabo Verde lamenta morte de moçambicano que dedicou a vida ao seu país

O Governo cabo-verdiano lamentou hoje "profundamente" a morte do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, destacando que desaparece um moçambicano que dedicou toda a sua vida à luta pelo desenvolvimento e pela paz em Moçambique.

"O Governo lamenta profundamente a morte de Afonso Dhlakama, um moçambicano que dedicou toda a vida ao seu país. Esperamos que, lá onde estiver, possa ver um Moçambique desenvolvido, de paz, pelo qual tanto lutou", disse o ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros.

Fernando Elísio Freire falava hoje, na cidade da Praia, na habitual conferência de imprensa para dar conta das resoluções da reunião semanal do Conselho de Ministros.

EUA destacam empenho do líder da Renamo pela democracia e paz

A embaixada dos EUA em Maputo destacou hoje o empenho de Afonso Dhlakama na busca da democracia e paz em Moçambique, encorajando a Renamo e o Governo a honrarem o legado do político.

"Através de um esforço conjunto, primeiro com o Presidente Joaquim Chissano e mais recentemente com o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, Afonso Dhlakama provou a Moçambique e ao mundo que estava empenhado em alcançar a democracia e uma paz duradoura", diz a embaixada norte-americana, em comunicado hoje divulgado em Maputo.

A nota prossegue assinalando que, mesmo nos seus últimos dias, o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) trabalhou perseverantemente para promover os objetivos da descentralização e desmilitarização do braço armado do principal partido da oposição.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.