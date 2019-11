O irmão da jovem portuguesa sofreu ferimentos mas não corre risco de vida.

Lusodescendente morre em acidente de viação em França

Sónia Lopes de 21 anos morreu na tarde de sábado num acidente de viação em Pribac, a 15 quilómetros de Tolouse.

A jovem, natural de Vila Nova de Famalicão emigrada em França, não resistiu ao despiste que aconteceu junto a uma ponta sobre o rio Aussonnelle. A notícia foi avançada pelo jornal da sua cidade natal CidadeHoje.

Ao volante seguia o namorada da prima, com cerca de 20 anos. Segundo o France3, tanto o condutor como o outro passageiro que seguia à frente ficaram com alguns ferimentos mas saíram ilesos. Sónia, que seguia no banco de trás, foi projetada e não sobreviveu ao impacto. O óbito foi declarado no local, apesar dos esforços das equipas de emergência médica.

Entretanto, as autoridades francesas abriram um inquérito para apurar as causas do acidente.