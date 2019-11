O ex-presidente brasileiro já saiu da prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba.

Mundo 1

Lula saiu da prisão (em atualização)

O ex-presidente brasileiro já saiu da prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba.

O ex-Presidente brasileiro Lula saiu da prisão em Curitiba às 17h42, hora local (21.42 no Luxemburgo).



Lula deixou a prisão esta sexta-feira, 8 de novembro, 580 dias depois de ser preso. Luiz Inácio Lula da Silva deixou as celas da sede da Polícia Federal (PF) de Curitiba, no final da tarde, um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar a prisão de condenados após a segunda instância. A decisão da libertação é do juiz Danilo Pereira Júnior, magistrado da 12ª Vara Federal de Curitiba. "A decisão da Suprema Corte confirma aquilo que sempre dissemos que não havia a possibilidade de execução antecipada da pena”, disse Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, na conferência de imprensa no início da manhã. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro no chamado caso do tríplex do Guarujá.



PT vai reforçar segurança de Lula

O PT está preocupado com a possibilidade de um atentado contra o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e está a organizar um dispositivo de segurança para o acompanhar a partir da sua saída da prisão.

"É evidente que vamos tomar muito cuidado. Há muita conversa entre nós sobre a necessidade de reforço da segurança pessoal dele [Lula], sobretudo nesse momento que algumas reações são muito doidas. Temos uma preocupação com essa questão", disse, à Folha de São Paulo, Gilberto Carvalho, que foi chefe de gabinete de Lula na presidência.

Lula da Silva anunciou que após sair da cadeia pretende participar em grandes viagens pelo país, as famosas "caravanas", para aumentar a sua popularidade e incorporar a oposição ao Presidente do país, Jair Bolsonaro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.