Lula Livre. Bolsonaro em silêncio entre festejos e críticas à libertação

Rápido nas reações no Twitter, Jair Bolsonaro ainda não comentou aquele que é o assunto mais comentado na rede social em todo o mundo. Ignorou o assunto durante a deslocação a Goiânia.

A hashtag “Lula Livre Agora” é a mais usada em todo o mundo. Desde as 16h30 da tarde no Brasil, 20h30 no Luxemburgo, a frase foi a mais usada. A expressão lidera os trending tops há pelo menos 7 horas.

Em contraposição, os opositores estão a fazer subir a hashtag “Lula Preso” que para já ocupa a 19º posição entre os assuntos mais comentados mundialmente.

No Congresso, a decisão do juiz da 12ª Vara da Justiça Federal no Paraná, teve repercussão imediata.

Segundo o Estadão, o deputado federal Marcel Van Hattem do Novo disse que vai fazer pressão para que os pedidos de revisão constitucional sobre a prisão em segunda instância entrem na agenda. “Definitivamente estão tirando sarro da nossa cara”, escreveu no Twitter antes de apelidar a decisão de libertar o antigo Presidente de “vergonha”.

No mesmo sentido, o senador Álvaro Dias do Pode criticou as centenas que aguardavam a saída de Lula. “Já sabiam que ele seria solto hoje?”, ironizou em relação ao palco improvisado que os apoiantes montaram.

Na defesa de Lula da Silva, a deputada do PCdoB Jandira Feghali considerou que a “justiça foi feita”. No Twitter, Paulo Pimenta do PT narrou com imagens os momento que antecederam a abertura das portas da cela que durante os últimos 580 dias encarcerou o antigo Presidente.

Do lado de lá da fronteira o recém-eleito Presidente da Argentina, Alberto Fernandéz, fez questão também fez questão de comemorar o momento.

Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre.



¡Viva #LulaLivre! pic.twitter.com/Y8hKAiJvWe — Alberto Fernández (@alferdez) 8 de novembro de 2019

Este sábado há manifestações em apoio e contra a libertação de Luiz Inácio da Silva, agendadas em vários pontos do país. Lula vai discursar em São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos.