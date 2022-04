“Eu só quero que a imprensa, que divulgou tantas mentiras sobre mim, peça desculpas e admita que foi enganada por Moro e Dallagnol”, disse o ex-presidente do Brasil.

Lula feliz com decisão da ONU mas espera pedido de desculpas da imprensa

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva mostrou-se esta quinta-feira feliz por o Comité de Direitos Humanos da ONU ter considerado que os seus direitos políticos foram violados, mas espera que a imprensa “que divulgou tantas mentiras" peça “desculpas”.

“Hoje eu estou feliz, a decisão do tribunal da ONU lavou a minha alma”, escreveu Lula da Silva, no Twitter, horas depois de o Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas ter concluído que as investigações e condenações do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em alegados casos de corrupção denunciados pela operação Lava Jato violaram os seus direitos políticos.

O ex-presidente brasileiro espera, contudo, que a imprensa brasileira peça desculpa e admita ter sido enganada pelo ex-juiz brasileiro Sergio Moro, que o condenou em primeira instância, e por Deltan Dallagnol, um dos procuradores mais conhecidos da operação Lava Jato.

