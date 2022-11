O Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vai estar em Lisboa no dia 18 de novembro, após a deslocação à COP27, confirmaram à Lusa fontes diplomáticas.

Lula da Silva visita Portugal na próxima semana

Lula da Silva, que juntamente com a sua equipa prepara desde segunda-feira o processo de transição, deverá chegar entre 14 e 15 de novembro ao Egito, para participar na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27).



O Presidente eleito brasileiro viaja depois, a 18 de novembro, para Lisboa, disseram à Lusa fontes diplomáticas.

Já tinha sido levantada a possibilidade do Presidente eleito passar pela capital e encontrar-se com o primeiro-ministro, António Costa, que tinha afirmado publicamente o seu apoio a Lula, durante as eleições presidenciais.

A 30 de outubro, Lula voltou a ganhou umas eleições presidenciais no Brasil - após ter governado o país por dois mandatos, entre 2003 e 2010 - com 50,9% dos votos, contra 49,1% para Jair Bolsonaro. Vai assumir a Presidência do Brasil a 1 de janeiro de 2023.





