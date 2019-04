Antigo Presidente deu entrevista conjunta aos jornais Folha de São Paulo e El País no Brasil.

Lula da Silva. "O povo brasileiro não merece ser governado por um bando de malucos"

"Vamos fazer uma autocrítica geral nesse país. O que não pode é esse país estar governado por esse bando de malucos que governa o país. O Brasil não merece isso e sobretudo o povo não merece isso": estas foram algumas das afirmações de Luiz Inácio Lula da Silva, antigo Presidente brasileiro que está preso em Curitiba desde abril do ano passado, sob acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, na primeira entrevista concedida desde que foi detido, neste caso à Folha de São Paulo e à edição brasileira do diário El País.



Quanto à hipótese de ficar preso para o resto da sua vida, o chefe de Estado do Brasil entre 2003 e 2010 mostrou-se despreocupado, afirmando mesmo que irá desmascarar Sérgio Moro, juiz responsável pela sua detenção e atual ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro. "Não tem problema, eu tenho certeza de que durmo todo dia com a minha consciência tranquila. E tenho certeza de que o [procurador Deltan] Dallagnol não dorme e que o Moro não dorme. Tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, o Dallagnol e a sua turma. Ficarei preso 100 anos, mas não trocarei a minha liberdade pela minha dignidade. Quero provar a farsa montada", afirmou.

Lula emocionou-se e chorou ao falar do neto Artur de sete anos que morreu há cerca de um mês por causa de uma bactéria. "Às vezes penso que seria tão mais fácil se eu tivesse morrido. Eu já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar o meu neto viver", lamentou.

Recorde-se que Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro em 2017, pena que foi agravada para 12 anos e um mês no passado mês de janeiro pelo Tribunal Federal. As acusações eram de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex de Guarujá, mas a pena foi reduzida esta semana para oito anos e 10 meses, algo que, de acordo com a lei, vai permitir ao antigo chefe de Estado passar para um regime de prisão domiciliária a partir do próximo mês de setembro.



Por outro lado, Lula da Silva foi ainda condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no âmbito do caso do sítio de Atibaia, também sob acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, sentença em relação à qual os advogados recorreram, estando o caso sujeito a avaliação pelos tribunais superiores.

