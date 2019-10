O ex-chefe de Estado é acusado de orquestrar o assassinato de Celso Daniel, menos de 24h depois do Supremo ter dado mais um passo no sentido de uma eventual libertação.

Lula da Silva acusado de ser mandante da morte de ex-prefeito de Santo André

O ex-chefe de Estado é acusado de orquestrar o assassinato de Celso Daniel, menos de 24h depois do Supremo ter dado mais um passo no sentido de uma eventual libertação.

Condenado pela distribuição de fundos no mensalão do Partido dos Trabalhadores (PT) - o escândalo de corrupção de compra de votos de deputados no Congresso entre 2005 e 2006 -, o publicitário Marcos Valério de Souza, disse em depoimento que teve informação de que o ex-presidente Luíz Inácio da Silva foi um dos mandantes da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel do PT, assassinado em 2002.

A revelação faz manchete na revista Veja, que obteve uma cópia do depoimento do empresário junto do Ministério Público de São Paulo, segundo a qual o Valério garante que recebeu a informação através de Ronan Maria Pinto, também ele envolvido no esquema de corrupção na perfeitura de Santo André.

Segundo a reportagem, Valério foi encarregado de comprar o silêncio de Ronan Maria Pinto que ameaçou envolver a direção do partido de Lula da Silva na encomenda do assassinato de Celso Daniel.

No depoimento, Marcos Valério assegura que chegou a encontrar-se com Ronan Maria Pinto em 2003, na presença do tesoureiro do PT, Delúbio Soares. À época Ronan disse que não estava disposto a "pagar o pato" sozinho e que apontaria Lula como o "mandate da morte" do prefeito da cidade do estado de São Paulo. Terá exigido dinheiro para ficar calado. À época, Lula já tinha assumido o primeiro mandato como presidente.

Confrontado pelo procurador do MP Roberto Wider, o publicitário acrescenta que chegou a falar com Lula da Silva sobre o episódio. "Eu virei para o presidente e falei assim: 'Resolvi, presidente'. E ele falou assim: ''Ótimo, graças a Deus'", garantiu o empresário que garantiu manter encontros regulares com o antigo chefe de Estado.

Sequestro fatal

Alegado mentor do esquema de corrupção que envolvia desde os autocarros à recolha de lixo de Santo André, o prefeito Celso Daniel foi sequestrado em São Paulo com o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sérgio Sombra.

Segundo o Ministério Público, o carro onde seguiam foi travado por disparos. Celso Daniel terá sido forçado a entrar noutro automóvel. Dois depois, foi encontrado com sinais de tortura e oito tiros, à beira da estrada de Juquitiba, no percurso que ligava Santo André à capital estadual.

Sete pessoas foram acusadas pelo crime, entre elas o próprio Sérgio Sombra. Seis acabaram condenadas a penas de prisão efetivas. Sombra, que morreu em 2016, respondia em liberdade pelo homicídio que fez tremer o PT no mesmo ano em que Luíz Inácio da Silva assumiu, pela primeira vez, a presidência do Brasil.

Timing

A reportagem da revista Veja foi publicada menos de 24 horas depois do Supremo Tribunal Federal (STF) ter considerado inconstitucional a prisão em segunda instância, antes que se esgotem todos os recursos, numa decisão que pode ser decisiva para o futuro de Lula da Silva.

Acontece ainda, numa altura em que o Ministério Público Federal do Brasil solicitou a repetição do julgamento, por falhas técnicas e processuais, em que o antigo Presidente Lula da Silva foi condenado num processo relacionado com uma quinta em Atibaia, interior de São Paulo.

Lula está preso desde abril do ano passado, a cumprir uma outra condenação de doze anos, de um tribunal de terceira instância num processo sobre a posse de um apartamento de luxo na cidade brasileira do Guarujá, no litoral de São Paulo.