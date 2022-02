"As nossas tropas não vão participar nessa operação", declarou o presidente da Bielorrússia.

Guerra

Lukashenko diz que Bielorrússia não vai participar na invasão da Ucrânia

Lusa O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, país aliado da Rússia, disse esta quinta-feira que o seu exército não vai participar na invasão da Ucrânia. No entanto, durante a manhã, o serviço de fronteiras da Ucrânia denunciou o apoio de soldados bielorrussos à Rússia.

"As nossas tropas não vão participar nessa operação", declarou Alexander Lukashenko durante uma reunião com as chefias militares do Exército de Minsk, citado pela agência Belta, da Bielorrússia.



Segundo Kiev, as forças russas estão a utilizar para a intervenção militar na Ucrânia o território da Bielorrússia onde Moscovo mantém um contingente militar estacionado desde que começaram manobras conjuntas, no início do mês.

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou hoje o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.

Entretanto, Moscovo anunciou o encerramento da navegação no Mar de Azov, entre a Rússia e a Ucrânia, onde as forças russas lançaram uma operação militar.

"A navegação nas águas do Mar de Azov foi suspensa às 4h (2h no Luxemburgo) até nova ordem", indicou a agência marítima russa Rosmorretchflot citada pela agência Interfax.

Kiev diz que militares bielorrussos participam na operação russa

O serviço de fronteiras da Ucrânia denunciou esta quinta-feira o apoio de soldados bielorrussos à Rússia em ataques de artilharia, equipamento pesado e armas de fogo lançados hoje contra a Ucrânia, a partir da Bielorrússia.

"Aproximadamente às 5h (3h no Luxemburgo), a fronteira do Estado da Ucrânia na área perto da Federação Russa e da República da Bielorrússia foi atacada por tropas russas com o apoio da Bielorrússia", disse o serviço, numa publicação na rede social Facebook.

Efetivos daquele serviço, juntamente com tropas das Forças Armadas e da Guarda ucranianas repeliram o inimigo, acrescentou.

A Bielorrússia acolheu dezenas de milhares de tropas russas para a realização de manobras militares conjuntas, que deviam ter terminado no domingo. Mas o Governo bielorrusso anunciou que os exercícios iam continuar, sem indicar uma data para terminarem.

Países ocidentais tinham alertado que as tropas russas estacionadas na Bielorrússia podiam ser usadas num ataque à Ucrânia.

Na semana passada, uma fonte da UE disse à agência de notícias EFE que o bloco ia considerar impor sanções à Bielorrússia, a par da Rússia, caso as tropas russas posicionadas em território bielorrusso participassem numa invasão à Ucrânia.

A capital ucraniana, Kiev, fica a apenas 150 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia.

O presidente russo, Vladimir Putin, ligou ao homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, na quarta-feira, para o informar que ia lançar uma operação militar na Ucrânia, indicou a presidência bielorrussa, em comunicado.

Minsk não confirmou, na mesma nota, o lançamento de ataques à Ucrânia a partir de território bielorrusso, nem a participação de tropas bielorrussas na operação militar russa.



