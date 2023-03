Duas meninas são suspeitas do homicídio de Luise, de apenas 12 anos, em Freudenberg, na Alemanha. Haverá consequências para as menores?

Luise foi esfaqueada várias vezes. Polícia admite que houve emoções envolvidas

"Atónito - Boquiaberto - Impotente": as três palavras estão escritas numa página do livro de condolências de Luise na igreja protestante de Freudenberg e expressam bem o que muitas pessoas na pequena cidade perto de Siegen, na Renânia do Norte-Vestefália, sentem neste momento.

Desde o fim de semana, a comunidade tem chorado a morte da menina de 12 anos, que foi assassinada numa floresta a caminho de casa depois de visitar uma amiga. Esta terça-feira, foi noticiado que as suspeitas do crime também são menores: duas raparigas de 12 e 13 anos confessaram ter morto Luise com vários golpes de faca. As três pré-adolescentes conheciam-se.

Qualquer pessoa que fale com os moradores do centro de Freudenberg depara-se sempre com várias perguntas. Porquê? Porque é que Luise tinha de morrer? E porque é que duas crianças cometeram um ato tão cruel?

As autoridades estão muito relutantes em responder a estas questões. As menores, suspeitas do crime, devem ser protegidas - precisamente porque elas próprias ainda são crianças, sublinhou o procurador de justiça em Coblença, Mario Mannweiler.

3 Um memorial improvisado no local onde o corpo de Luise foi encontrado. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Um memorial improvisado no local onde o corpo de Luise foi encontrado. O corpo de Luise foi encontrado perto desta ciclovia junto a uma antiga linha de caminho de ferro. Polícia faz buscas no local onde o corpo da criança foi encontrado, não muito longe da casa onde vivia.

O magistrado só diz isto: "O que pode ser um motivo para um crime para crianças pode não ser óbvio para um adulto". Tendo em conta os vários golpes de faca infligidos na vítima, parece provável que "houve algum tipo de emoção envolvido", acredita.

Crime não terá consequências penais

Em termos de direito penal, a morte de Luise não terá consequências. As crianças com menos de 14 anos não podem ser declaradas culpadas - mesmo no caso de um crime tão grave como o homicídio ou homicídio involuntário. Isto deve-se ao facto de se assumir que ainda não têm uma compreensão suficiente das consequências dos seus atos.

No final da investigação, o Ministério Público passa o caso para as autoridades juvenis. Segundo os peritos, as medidas aí tomadas dependem do caso individual. É concebível que uma criança receba tratamento psiquiátrico, possivelmente que seja internada nesse sentido. Também é possível que os pais recebam ajuda na educação da criança - ou que a criança seja colocada numa instituição ou que vá viver com uma família de acolhimento durante algum tempo. No entanto, há obstáculos legais elevados à separação dos pais contra a vontade das crianças.

Na Alemanha, crianças com menos de 14 anos raramente cometem crimes violentos, tais como danos corporais graves, abuso sexual, homicídio ou homicídio involuntário. Em 2021, o número de crianças suspeitas de crimes destes aumentou em comparação com o ano anterior (de 7103 para 7477). Mas, em comparação com 2019, houve uma diminuição de cerca de 10% em 2021.

Luise não fazia este caminho para casa

Os números absolutos de atentados à vida são extremamente baixos: em 2021, existiam 19 crianças suspeitas a nível nacional, incluindo quatro raparigas. Os números flutuam muito de ano para ano; nos últimos 20 anos, eram entre quatro e 21 suspeitos por ano. Para colocar isto em perspetiva, de acordo com o Instituto Federal de Estatística, há de momento cerca de 8,5 milhões de crianças com menos de 14 anos de idade a viver na Alemanha.

A polícia esteve de novo no local do crime esta terça-feira. O local onde o corpo foi encontrado, e onde Luise provavelmente foi morta, fica na floresta na fronteira do estado da Renânia-Palatinado com a Renânia do Norte-Vestefália. Freudenberg fica a poucos quilómetros de distância. Os telemóveis não têm rede. O terreno é intransitável, apenas uma ciclovia cruza o vale. Na verdade, Luise não tinha de vir até aqui para fazer o caminho para casa. O que trouxe as três raparigas até aqui? Os investigadores também não dizem nada sobre isso.

"Estamos agora a colocar este caso nas mãos das autoridades juvenis", referiu o procurador Mannweiler. Os psicólogos, psiquiatras e também os pais são agora necessários, disse. "O verdadeiro trabalho está apenas a começar".

