Alemanha

Luise, de 12 anos, foi morta por duas meninas da mesma idade

Redação O corpo da menina foi encontrado numa estação de comboios na Renânia-Palatinado. Sabe-se agora que foi vítima de vários golpes com arma branca.

O corpo de Luise, de 12 anos, foi encontrado no fim de semana, perto de uma ciclovia numa antiga estação de comboios na Renânia-Palatinado, na Alemanha. Esta terça-feira foram conhecidos mais contornos sobre o crime macabro. "As investigações realizadas até ao momento confirmam a suspeita de que a menina foi vítima de um homicídio", avançou um porta-voz do Ministério Público alemão, citado pela agência DPA.

Em conferência de imprensa, as autoridades avançaram que a menina foi esfaqueada várias vezes. "De acordo com o resultado da autópsia, a criança sangrou até a morte devido a vários ferimentos de faca", confirmou o promotor público Mario Mannweiler, citado pelo jornal Bild.

Ainda segunda a mesma publicação, a menina de Freudenberg, Renânia do Norte-Vestfália, não terá sofrido abuso sexual.



Segundo as informações agora confirmadas pelas autoridades, as autoras são duas raparigas menores, de 12 e 13 anos, que não podem ser julgadas criminalmente, mas o caso "vai passar para as mãos das autoridades da juventude", avançou Mario Mannweiler.

A dupla admitiu o crime contra Luise. "Ontem, as crianças foram confrontadas com as suspeitas - com a participação de familiares e apoio psicológico - e acabaram por admitir o crime. As suas declarações podem ser apoiadas por provas" disse o promotor público.



No sábado à tarde, pelas 17h30, a vítima não regressou da casa de um amigo na Kleintirolstrasse, distrito de Hohenhain. O corpo da menina de 12 anos foi encontrado no domingo.

*com DPA









