Luigi Di Maio diz que "vai haver um terramoto político na Europa"

"Dentro de seis meses, depois das eleições europeias, todas as regras vão mudar", defende o vice-primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Económico italiano.

Para Luigi Di Maio, vice-primeiro-ministro e ministro italiano do Desenvolvimento Económico, não existem dúvidas: "Dentro de seis meses, depois das eleições europeias, todas as regras vão mudar e vai haver um terramoto político na Europa. E não sou só eu que o digo - todas as sondagens apontam nesse sentido. No fundo, vai acontecer algo parecido com que sucedeu em Itália a 4 de março", disse, citado pelo diário La Repubblica.



Di Maio diz que está disponível para dialogar com a União Europeia a propósito do défice público italiano, mas rejeita "preconceitos" contra o seu Governo e recusa fazer qualquer tipo de cedência à vontade de Bruxelas. "Ao contrário do que acontecia noutros tempos em que o défice era objeto de truques eleitorais, agora podemos pagá-lo através do crescimento. Mas, se o problema de Bruxelas são os preconceitos contra este Governo, se for preciso acampamos lá e explicamos tudo o que pretendemos fazer", defendeu, durante um comício na região de Basilicata.



