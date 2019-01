A NASA abriu o ano com imagens do lugar mais distante do sistema solar jamais explorado pela humanidade. Chama-se Ultima Thule, fica a 6.500 milhões de quilómetros do Sol e inspirou Brian May, o lendário guitarrista dos Queen, a compôr uma música.

Mundo 1 3 min.

Lugar mais distante do sistema solar já tem hino assinado por guitarrista dos Queen

A NASA abriu o ano com imagens do lugar mais distante do sistema solar jamais explorado pela humanidade. Chama-se Ultima Thule, fica a 6.500 milhões de quilómetros do Sol e inspirou Brian May, o lendário guitarrista dos Queen, a compôr uma música.

É um asteróide gelado, com apenas 35 x 15 quilómetros, de forma semelhante a um amendoim, situado no cinturão de Kuiper, a 6,5 mil milhões de quilómetros de distância do Sol. Parece pouca coisa, mas é um feito científico pioneiro. É que o asteróide é o lugar mais distante do sistema solar jamais explorado pela Humanidade. As primeiras imagens foram captadas pela nave New Horizons.



Antes desta missão, a equipa da NASA, liderada pelo cientista Alan Stern, do Instituto de Investigação Southwest, acreditava que Ultima Thule pudesse ser a fusão de dois objetos planetários distintos. Depois da expedição pioneira, o cientista Hal Weaver, da Universidade Johns Hopkins, garante agora que se trata de um só asteróide, com a forma de amendoim, o que é "bastante comum entre os corpos celestes do Sistema Solar", esclareceu Weaver numa conferência de imprensa, citado pela agência espanhola EFE.



Ultima Thule ainda é apenas uma mancha de pixéis em branco brilhante em fundo negro, segundo as imagens apresentadas na conferência de imprensa, com baixa resolução. As imagens com melhor resolução só deverão chegar em fevereiro, explicaram os cientistas.

O nome foi escolhido pelo público para batizar o objeto conhecido até aí como 2014 MU69, numa consulta organizada pela NASA, e vem de um termo de origem grega usado por geógrafos romanos e medievais para indicar um lugar "mais distante do mundo conhecido".



As primeiras imagens do objeto rochoso, recolhidas à meia-noite do primeiro dia do ano, a 3.500 quilómetros de Ultima Thule, só chegaram à Terra às 10h30, à Estação de Rastreio da Rede do Espaço Profundo, situada em Madrid. Isto porque Ultima Thule fica a seis horas e sete minutos-luz da Terra, como explicou um dos responsáveis da missão.



Ultima Thule fica numa das regiões mais remotas do Sistema Solar, batizada cinturão de Kuiper, em homenagem ao astrónomo que previu a sua existência na década de cinquenta, Gerard Kuiper. A nave New Horizons, que foi lançada em 2006 e fez uma aproximação histórica a Plutão em 2015, passou seis meses em hibernação até junho do ano passado, altura em que retomou a viagem até Ultima Thule. Os astrónomos responsáveis pela missão esperam que a informação recolhida pela New Horizons ajude os cientistas a avançar no conhecimento da formação do Sistema Solar e na forma como se formam os planetas.



Mas se o resultado da expedição é uma nova proeza para a humanidade no campo da ciência, o feito também foi um marco na música. É que Brian May, o lendário guitarrista e compositor dos Queen (são dele alguns dos maiores sucessos da banda, como "I want it all" e "The show must go on"), que é também astrofísico, escolheu este momento para apresentar o seu primeiro single nos últimos vinte anos, uma homenagem à expedição New Horizons e a Ultima Thule. "Esta missão é sobre a curiosidade humana - a necessidade de a humanidade partir para o espaço e explorar o que faz o universo mexer", disse Brian May esta segunda-feira, no Laboratório Johns Hopkins em Maryland, o quartel-general da New Horizons. "Espero que [esta música] seja digna desta incrível causa", disse. A New Horizons vai continuar a exploração, indo cada vez mais longe. O objetivo é que a missão atinja um novo alvo em 2020. É caso para dizer "The show must go on". Veja o vídeo.